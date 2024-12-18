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05:50, 18 декабря 2024

Татьяна Кинщак потребовала компенсировать арест имущества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинская пенсионерка Татьяна Кинщак, имущество которой было арестовано в связи с уголовным делом внучки, подала иск с требованием выплатить компенсацию за его арест. Она также пожаловалась на высказыванья судьи в квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", сочинка Анна Нуцерханова была обвинена в мошенничестве после того, как отказалась оказывать юридические услуги бизнесменам, построившим бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне. Суд наложил арест на имущество ее бабушки Татьяны Кинщак, несмотря на то, что к нему Нуцерханова не имеет никакого отношения. В начале февраля Кинщак сообщила, что Адлерский райсуд отказался рассматривать ее заявление о снятии арест с имущества, пояснив это тем, что сочинка не явилась в суд. Пенсионерка не может передвигаться самостоятельно, так как является инвалидом-колясочником, а в суде ее интересы представлял адвокат.

17 декабря бабушка Анны Нуцерхановой Татьяна Кинщак, имущество которой было арестовано в связи с обвинением внучки в мошенничестве, потребовала компенсацию за «нарушение права на уголовное преследование в разумный срок» в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, который располагается в Сочи. Суд первой инстанции - Краснодарский краевой суд - отказал ей в удовлетворении административного заявления к министерству финансов Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Татьяна Кинщак рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не понимает, каким образом ее имущество может быть связано с делом ее внучки, тем более она уверена, что дело в отношении Нуцерхановой сфабриковано.

По ее словам, иск в Краснодарский краевой суд она подала еще в июне. Однако судья занималась волокитой, в конце концов отказав в его удовлетворении. Более того, она, по словам Кинщак, оскорбила ее внучку и поднимала на смех ее иск, заявляя: "На что только не идут мошенники". "Она даже меня заочно похоронила… Все высказывания судья сама записывала на аудио протокол и выдала по требованию моего представителя", - рассказала пенсионерка.

Татьяна Кинщак рассказала, что в иске указала, что ей нечего есть, так как у нее мизерная пенсия, к тому же ее лишили имущества, которое она сама же и приобрела, а теперь не может распорядиться им по своему усмотрению из-за наложенного ареста. "Но судья вообще не обратила на мои пояснения внимания, а просто перечислила в своем решении хронологию уголовного дела внучки и действий следователя", - добавила она.

Представитель Кинщак на правах анонимности подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что протоколы получены официально, и его доверительница, услышав, что происходило в суде, выразила желание подать не только апелляцию на отказ в удовлетворении иска, но и жалобу на судью за ее высказывания.

«Имущественные и нематериальные права доверительницы грубым образом нарушены судами Краснодарского края, которые игнорируют законы РФ», - отметил представитель пенсионерки.

«Кинщак длительностью наложения ареста на ее имущество причинен существенный неимущественный вред. Она фактически не в состоянии использовать предоставленные ей российским законодательством права собственности. При этом следует учитывать весьма внушительный возраст Кинщак, невозможность в дальнейшем даже наследственных правоотношений. Мы говорим о сроках уголовного дела в пять лет, уже даже не говоря вообще о незаконности наложения ареста на имущество», -пояснил адвокат.

В апелляционной жалобе, поданной 17 декабря, Татьяна Кинщак просит суд «отменить решение Краснодарского краевого суда по делу №3а-573/2024 и принять по делу новое решение, которым требование административного истца Кинщак Т.Н. о присуждении компенсации в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворить».

Что касается жалобы на судью в квалификационную коллегию судей Краснодарского края, которая также была отправлена 17 декабря, то в ней говорится, что судья в ходе судебных процессов допускала ряд высказываний, которые были зафиксированы на аудиозаписи. В частности, приводится аудиопротокол записи заседания от 20 июня, в ходе которого судья заявила, в частности, назвала Анну Нуцерханову "шустрой девочкой", которая "вот такими делами занимается", "благополучно смылась в Чечню и сидит там сто процентов", "забрала денежки и все", "специализируется по чеченцам". Судья заявила, что в деле имеются данные о болезни дочери Нуцерхановой, добавив: "На что только мошенники не идут". Она также заявила, что заявление Кинщак - "никому не нужные иски, отнимают время у суда", а в случае снятия ареста с участка "он уйдет".

В ходе других заседаний судья заявила, что о заболевании Нуцерхановой "смешно читать", на заседание суда она не явилась "якобы по причине болезни", а также охарактеризовала ее как "типа больная".

Что касается Кинщак, то, по словам судьи, "бабушка пишет вот такие заявления, только у суда занимает время никому не нужными исками", "бабушка должна ей (Нуцерхановой) предъявлять претензии, а не Российской Федерации, да еще и на пятьсот тысяч рублей". "Это что, она (Кинщак), так сказать, решила насобирать себе в последний путь что ли (подачей иска)", - также поинтересовалась судья.

Татьяна Кинщак возмущена заявлениями судьи.

Дочь Татьяны Кинщак Ирина Иванова, которая осуществляет уход за матерью, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", мать настолько расстроена беспределом, что ее состояние ухудшается с каждым днем. "Вместо того, чтобы радоваться жизни и иметь возможность распорядиться своим собственным имуществом, моя мать вынуждена страдать и нервничать, переживать. С другой стороны, дочь нервничает, пятый год издевательств, тяжело заболела, у нее есть документы на это, но у судей почему-то это вызывает смех и иронию. Им лишь бы посадить человека, разорить семью, лишить детей матери. Я воспитываю внуков, потому что дочь просто затравили этими судами. Дети еще маленькие, а мои силы тоже на исходе. Кому хорошо от того, что люди, наделенные властью, издеваются над обычными людьми?" - задается она вопросом.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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