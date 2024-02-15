Адвокат заявил о нарушении прав инвалида-колясочника в сочинском суде

15 февраля 2024, 10:02

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Сочинка Татьяна Кинщак, имущество которой арестовано в связи с уголовным делом в отношении ее внучки, пожаловалась, что Адлерский райсуд отказался рассматривать ее заявление о снятии ареста с имущества, пояснив это тем, что Кинщак не явилась в суд. Пенсионерка не может передвигаться самостоятельно, так как является инвалидом-колясочником, а в суде ее интересы представлял адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", сочинка Анна Нуцерханова была обвинена в мошенничестве после того, как отказалась оказывать юридические услуги бизнесменам, построившим бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне. Суд наложил арест на имущество ее бабушки Татьяны Кинщак, несмотря на то, что к нему Нуцерханова не имеет никакого отношения, так как имущество является обеспечением моральных страданий одного из потерпевших, которые судья оценила в 400 тысяч рублей. 2 мая 2023 года суд в Краснодаре отказал Нуцерхановой в апелляции по поводу ареста имущества ее бабушки. 7 ноября 2023 года Кинщак подала кассационную жалобу.

86-летняя пенсионерка Татьяна Кинщак, которая передвигается на инвалидной коляске, пожаловалась, что судья Адлерского суда Сергей Шепилов отказал ей в рассмотрении иска о снятии ареста с ее имущества из-за неявки пенсионерки в суд. 14 февраля Кинщак обжаловала отказ судьи в краевом суде.

"Я пожилой человек. Многие до моего возраста не доживают. Стараюсь жить полноценно. Но возраст берет свое. Это естественно. Сейчас передвигаюсь только на инвалидной коляске и только с посторонней помощью. Помогают дети. Живу на лекарствах. Естественно добраться до Адлерского суда самостоятельно для меня неразрешимая проблема. Тем более на коляске. Да и зачем, когда есть законные представители?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кинщак пояснила, что заключила договор с адвокатом Сергеем Костюком и своей доверенностью уполномочила его представлять ее интересы в суде. Костюк, по его словам, предъявил судье все документы, доказывающие его представительство в суде от имени Кинщак и ходил на все заседания суда.

В направленной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") описываются все заседания суда в течении полугода с участием адвоката, а также говорится о получении определения суда от 20 ноября 2023-го года и об отказе в рассмотрении заявления Кинщак 29 января текущего года.

Татьяна Кинщак приложила к жалобе доказательства недобросовестного, по ее мнению, отношения судьи к своим обязанностям. "Жалоба отправлена по почте. Отправить ее мне помогла дочь. Для меня в моем возрасте и с ограничениями в движении на коляске не просто даже отправить жалобу", – пояснила Кинщак.

Она показала определение судьи от 20 ноября 2023 года в котором сказано, что судья Адлерского районного суда Шепилов, рассмотрев в предварительном судебном заседании административное исковое заявление Кинщак к управлению Росреестра по Кубани, установил, что стороны, неоднократно не являлись на судебное заседание и что суд, считает невозможным рассмотрение дела в отсутствие истца.

Кинщак требует от вышестоящего суда восстановить срок подачи частной жалобы на определение судьи Шепилова. "Представляете, что для 86-летнего человека значит такая волокита, когда заявления не рассматриваются годами, а твои права нарушены? Ведь я не могу воспользоваться своими законным имуществом и продать дом и участок в Сочи, чтобы на вырученные деньги обеспечить свою старость. Мне нужны дорогостоящие лекарства, лечение, полноценное питание", – подчеркнула пенсионерка.

"Мой дом и участок располагаются в селе Черешня. Ухаживать за домом и участком я уже не могу и продать его не могу из-за ареста", – сказала Татьяна Кинщак.

Она добавила, что оценивает свое имущество в селе Черешня в 15 миллионов рублей, и считает, что ее лишили законного имущества, купленное ею на честно заработанные деньги.

Дочь Татьяны Кинщак Ирина Сыркина, которая также является пенсионеркой, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что переживает за здоровье матери, которой приходится нервничать.

Адвокат Сергей Костюк отметил, что суд шел несколько месяцев, так как судья делал большие перерывы между заседаниями. "Начал он в мае месяце и затем начинал рассмотрение заново в июне, в августе, сентябре, октябре, а в ноябре без приглашения на суд принял решение оставить заявление Кинщак без рассмотрения из-за ее неявки, о чем мне и самой Кинщак стало известно лишь в конце января-начале февраля нового года", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат возмутился решением судьи. "Судья не мог не знать, что у пожилого инвалида-колясочника Кинщак есть я – ее представитель", – подчеркнул он.

Суд не рассматривал заявление Кинщак более полугода и только переназначал заседания и вдруг отказался его рассматривать по надуманной причине, считает Костюк.

Он отметил, что определение суда после его вынесения 20 ноября 2023 года шло по городу до адресата три месяца, вместо трех дней. "Так как Постановление пришло с опозданием на три месяца не по вине пенсионерки, то мы ходатайствовали в жалобе о восстановлении срока подачи жалобы на определение суда об отказе в рассмотрении дела в отсутствии заявительницы", – пояснил адвокат.

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