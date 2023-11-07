Инвалид из Сочи потребовала отменить арест имущества

07 ноября 2023, 16:50

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Краснодарский краевой суд, несмотря на многократные просьбы, не выдал решение, которым утвердил арест имущества инвалида первой группы, пенсионерки Татьяны Кинщак по уголовному делу ее внучки. Кинщак подала кассационную жалобу, в которой потребовала снять арест с ее участков.

Как писал "Кавказский узел", сочинка Анна Нуцерханова обвинена в мошенничестве после того, как отказалась оказывать юридические услуги бизнесменам, построившим бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне. Суд наложил арест на имущество ее бабушки Татьяны Кинщак, несмотря на то, что к нему Нуцерханова не имеет никакого отношения, так как имущество является обеспечением моральных страданий одного из потерпевших, которые судья оценила в 400 тысяч рублей. 2 мая суд в Краснодаре отказал Нуцерхановой в апелляции по поводу ареста имущества ее бабушки.

Анна Нуцерханова, обвиняемая в мошенничестве, подала жалобу на постановление о розыске и аресте в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. По ее словам, нижестоящие суды не дали оценку тому факту, что состояние здоровья освобождает ее от заключения, а также нарушили права ее несовершеннолетних детей.

85-летняя инвалид 1 группы Татьяна Кинщак подала сегодня жалобу в четвертый кассационный суд общей юрисдикции на постановление Центрального районного суда гСочи Краснодарского края по уголовному делу № 1-3/2022 от от 27 февраля 2023 года о принятии обеспечительных мер в отношении ее внучки Анны Нуцерхановой.

Пожилая женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что озабочена незаконным уголовным преследованием ее внучки и сама в столь солидном возрасте оказалась фактически лишена ее средств к существованию и возможности пользоваться накопленным имуществом. Женщина добавила, что ей нужны дорогие лекарства на лечение, полноценное питание, поддерживающие платные процедуры, но всего она этого лишена в связи с арестом имущества. Более того, ей не дают возможности ознакомиться с принятыми судебными актами, отказываясь уже более полугода выдавать их, рассказала Кинщак.

В своей кассационной жалобе, пенсионерка сообщила, что Краснодарский краевой суд 2 мая оставил в силе постановление Центрального районного суда. "Вынуждена подавать предварительную кассационную жалобу, так как Краснодарский краевой суд мне апелляционное постановление самостоятельно не направил, после двух моих заявлений о направлении мне апелляционного постановления от 02.05.2023 года, мне пришли отказы в этом. После обращения в Центральный районный суд с требованием выдать мне должным образом заверенное апелляционное постановление и жалоб председателю Центрального районного суда города Сочи, мне никакого ответа не поступило. О содержании апелляционного постановления мне известно из данных сайта ГАС "Правосудие", на котором оно опубликовано. Я являюсь инвалидом колясочником 1 группы бессрочно, и считаю, что надо мной просто издеваются, лишая меня права на обжалование постановлений, лишают доступа к правосудию, а также, убеждена, что покушаются на мое недвижимое имущество. Предварительная жалоба будет мной дополнена тогда, когда я получу апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 02.05.2023 года", - указала пенсионерка в кассационной жалобе (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Кинщак добавила в кассационной жалобе, что суд первой инстанции даже не уведомил ее о заседании суда по уголовному делу внучки и рассматривал вопрос об аресте ее имущества в ее отсутствие, лишив доступа к правосудию. Пенсионерка просит отменить постановление об аресте ее участков в Адлере в селе Черешня и в садовом товариществе «Восход», которыми она лишена возможности распоряжаться. Она так же подчеркивает что на незаконность действий суда указывает и то что они не только вынесли за ее спиной неправосудные решения, но и отказываются их выдавать.

Адвокат Сергей Костюк считает действия суда и гособвинения неправомерными. "Арест наложен судом при отсутствии оснований, перечисленных в части 3 статьи 115 УПК РФ, а сама пенсионерка не является обвиняемой и не имеет никакого отношения к уголовному деду внучки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".