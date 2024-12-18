Беженка из Нагорного Карабаха отвергла обвинение по делу о массовых беспорядках

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Зарине Агабабян, задержанная в Армении по делу о массовых беспорядках, не признала вину, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", беженка из Нагорного Карабаха Зарине Агабабян была задержана в Ереване, ее обвиняют в участии в митингах, прошедших в сентябре 2023 года перед зданием правительства Армении.

Беженка из Нагорного Карабаха Зарине Агабабян предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 327 УК Армении (массовые беспорядки), по которой ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщил 17 декабря корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Ерицян, представляющий интересы Агабабян.

«Бывшей медсестре Республиканского медцентра Степанакерта предъявили обвинение в совершенном группой лиц хулиганстве. Агабабян не признала вину. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 327 УК (массовые беспорядки), где предусмотрено максимальное наказание восемь лет лишения свободы. Суд отклонил ходатайство об ее аресте из-за отсутствия оснований и наложил запрет на выезд из Армении. Она проживает у родных в Армении. Из-за предъявленного обвинения и наложенной меры пресечения она вынуждена оставаться в Армении как минимум до завершения судебного процесса», - сказал Ерицян.

Он отметил, что Агабабян является "дочерью погибшего в карабахской войне военнослужащего". "С октября 2023 года она проживает вместе с семьей, где двое несовершеннолетних детей, и работает в России, а 15 декабря прибыла в Армению для участия в похоронах своего родного деда... К сожалению, в Армении такие факторы, как дочь погибшего героя, и другие обстоятельства не принимаются во внимание", - добавил адвокат.

Знакомые Агабабян сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что она находится в трауре из-за смерти дедушки, живет у родственников в Армении и отказывается от комментариев.

По данным СК Армении, в ходе акций в сентябре 2023 года было задержано 64 протестующих, из них четверо несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено в отношении 60 задержанных взрослых за участие в массовых беспорядках и хулиганстве с группой лиц.

Отметим, что в сентябре 2023 года, когда азербайджанская сторона начала ракетные обстрелы Нагорного Карабаха и насильственную депортацию коренного населения, в Ереване начались массовые протестные акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

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