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18:12, 16 декабря 2024

Армянский депутат Агазарян заподозрен в разглашении гостайны

Овик Агазарян. Фото: https://novostink.ru/politika/ovik-agazaryan-u-menya-net-nikakih-problem-s-azerbajdzhanskim-gosudarstvom/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат парламента Армении Овик Агазарян, исключенный из правящей партии, заподозрен в публикации сведений, содержащих государственную тайну.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря Овик Агазарян объявил о своем выходе из провластной парламентской фракции. Он отметил, что покидает фракцию добровольно, не дожидаясь, пока такое решение примут его бывшие однопартийцы, и будет действовать как независимый депутат. Премьер-министр Никол Пашинян потребовал найти все возможные политические рычаги, чтобы лишить Агазаряна депутатского мандата. Сам Агазарян заявил, что силовики передали премьеру конфиденциальные данные из его изъятого телефона

Ранее Пашинян предложил депутатам от правящей партии "Гражданский договор" Нареку Зейналяну и Овику Агазаряну сложить мандаты. Зейналян исполнил просьбу, Агазарян отказался. Однако 3 декабря правление партии исключило Агазаряна из "Гражданского договора", сославшись на "утечку конфиденциальной информации государственной и партийной значимости, а также грубейшее нарушение общественных моральных норм".

Овик Агазарян заподозрен в публикации сведений, содержащих государственную тайну, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Антикоррупционного комитета.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 427 УК Армении «Публикация сведений, представляющих государственную тайну», но сам Агазарян в рамках уголовного дела не имеет какого-либо статуса, отметил представитель ведомства.

Часть 1 статьи 427 УК Армении предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Согласно статье 96 Конституции Армении, уголовное преследование депутата может быть начато только с согласия парламента. Депутат не может быть лишен свободы без согласия парламента, за исключением случая, когда он был пойман в момент совершения преступления или непосредственно после этого. В этом случае лишение свободы не может продолжаться более 72 часов. Перед парламентариями ходатайствует о предъявлении обвинение генпрокурор Армении.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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