12 человек погибли на горнолыжном курорте в Грузии

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В ресторане индийской кухни на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 погибших работников, по предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.

11 иностранцев и один гражданин Грузии найдены мертвыми в спальной зоне ресторана, на втором этаже.

По предварительным данным, все погибшие являются сотрудниками заведения, здесь же они и жили, пишут 14 декабря "Новости-Грузия".

По данным МВД Грузии, следов насилия у погибших нет, одна из версий - угарный газ. Известно, что возле комнаты, где они проживали, в закрытом помещении работал генератор, который запустили после отключения света, информирует "Грузия-онлайн".

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Ранее "Кавказский узел" писал, 3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. Расследование по делу о гибели продолжается, рапортовали силовики.

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