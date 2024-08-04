Фундамент православного храма заложен на месте трагедии в Шови

04 августа 2024, 04:54

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В годовщину трагедии на курорте Шови в Грузии на месте схода оползня был заложен фундамент православного храма. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал его строительство "небольшим сочувствием" родственникам погибших граждан. Расследование по делу о гибели 33 человек продолжается, рапортовали силовики.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. В феврале стало известно, что власти Грузии не планируют восстанавливать курорт, ссылаясь на то, что в зоне распространения стихийного бедствия в долине реки нельзя развивать инфраструктуру.

На месте трагедии в Шови заложен фундамент православного храма, его освятил 3 августа епископ Никорцдминский Вахтанг (Липартелиани), пишут "Новости-Грузия".

В годовщину трагедии в Шови вместе с членами правительства приехал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Строительство храма он назвал "своего рода небольшим сочувствием, которое может быть выражено людям, члены семей которых погибли".

Кобахидзе также пообещал провести в ближайшее время встречу с родными погибших и всеми заинтересованными лицам, на которой будут представлены детали расследования катастрофы.

Тем временем МВД и Генеральная прокуратура Грузии отчитались о ходе расследования трагедии в Шови. В ответ на запрос депутата парламента Анны Нацвлишвили министерство внутренних дел сообщило, что итоговое решение по делу пока не принято, следствие продолжается. Дело расследуется по статьям 116 (причинение смерти по неосторожности) и 240 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК Грузии, информирует "Грузия-онлайн".

По данным ведомства, уже проведено более двух тысяч следственных и процессуальных действий, опрошено более 700 лиц, назначено более 140 экспертиз.

В свою очередь Генпрокуратура Грузии сообщила, что уголовное преследование в отношении каких-либо лиц пока не начато.

По словам руководителя Института наук о Земле Теи Годоладзе, большого количества жертв при сходе оползня в Шови можно было бы избежать, если бы была система раннего оповещения. Она представила результаты исследования, которое было проведено в сотрудничестве с учеными из десяти стран, из которого следует, что обвал пород, спровоцировавший формирование селевого потока, начался за два часа до того, как курорт был уничтожен.

В Национальном агентстве окружающей среды назвали инцидент в Шови результатом совпадения нескольких стихийных явлений. По данным агентства, обвал скальной массы разрушил часть ледника Буба, из-за чего произошел разлив подледниковых вод. В результате селевой поток двинулся по ущелью реки Бубисцкали и достиг Шови за 7-10 минут. Специалисты агентства считают, что избежать трагедии было невозможно даже при наличии системы раннего предупреждения.

Напомним, ранее власти Грузии заявили, что сход оползня на курорте Шови стал следствием природных факторов. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники, а 12 сентября 2023 года обратилась в суд с иском к правительству, потребовав ответить, почему в первые три часа после трагедии не оказывалась помощь пострадавшим.

23 сентября 2023 года министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури отверг все упреки оппозиции. Он заявил, что спасательная операция после трагедии в Шови началась спустя полчаса после первого звонка, все найденные жертвы погибли почти мгновенно, шансов спастись у них не было.

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