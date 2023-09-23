Министр внутренних дел Грузии отверг критику оппозиции в связи с трагедией в Шови

23 сентября 2023, 04:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасательная операция после трагедии в Шови началась спустя полчаса после первого звонка, все найденные жертвы погибли почти мгновенно, шансов спастись у них не было, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, отвергнув все упреки оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии заявили, что сход оползня на курорте Шови стал следствием природных факторов. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники, а 12 сентября обратилась в суд с иском к правительству, потребовав ответить, почему в первые три часа после трагедии не оказывалась помощь пострадавшим. 10 сентября спикер парламента анонсировал выступление главы МВД с ответами на вопросы оппозиции о трагедии на курорте.

3 августа на курорте Шови сошел оползень. К 10 сентября найдены тела 32 погибших, поиски еще одного человека продолжаются.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 22 сентября выступил на пленарном заседании парламента с отчетом о спасательной операции в Шови.

По его словам, общественности в кратчайшие сроки была предоставлена проверенная информация о трагедии. Он сообщил, что селевой поток в Шови сошел очень быстро, его объем составил около пяти миллионов кубометров, спастись от него было практически невозможно. Большую часть тел, по словам Гомелаури, нашли в виде фрагментов.

По его словам, ходили слухи о том, что с помощью вертолетов и дронов с тепловизорами можно ускорить спасательные работы и спасти людей. «В первый же день на площадке работали вертолеты и дроны, хотя даже элементарного анализа достаточно, чтобы человек понял, что при помощи вертолетов или беспилотников можно обнаружить только на поверхности земли, а находящихся под землей с помощью вертолета или беспилотника невозможно найти. Общественности дали понять, что люди, которые выжили в населенном пункте, были доставлены в безопасное место», - сказал министр.

Он также отметил, что заявления о том, что поисково-спасательная операция началась с опозданием на три часа являются попытками ввести общественность в заблуждение. Минист предоставил подробную информацию о том, что спасательные работы начались практически через 28-30 минут. "Примерно через полчаса после получения уведомления в кратчайшие сроки прибыли как пожарные-спасатели, так и местные полицейские силы, представители пограничной полиции, бригады Центра координации и оказания помощи чрезвычайным ситуациям", - заявил Вахтанг Гомелаури.

Депутат от "Единого национального движения" Тина Бокучава назвала выступление министра «ложными показаниями», заявив, что Гомелаури «обязательно придется говорить об этом в независимом суде». "Должна признаться, я не возлагала больших надежд на ответ, но я не ожидала столько лжи. Это ложь, что спасательная команда не смогла прибыть на место происшествия быстрее, находясь в 57 км от аэропорта Амбролаури, где должен был находиться вертолет, оснащенный спасательной функцией <...> Один вертолет прибыл из Тбилиси через два часа, а другой с большей задержкой. Это ложь, что спасательные работы продолжались всю ночь. [...] Немыслимо, что в результате катастрофы на Шове погибло 32 человека, а вашу работу оценили успешно», - заявила она.

Депутат от "Гирчи" Яго Хвичия заявил, что государство виновато в том, что не "предложило реальной помощи погибшим гражданам".

Депутат от "Лело" Саломе Самадашвили задала вопрос, что планирует делать министерство, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.