Последствия схода оползня на курорте Шови. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=rbt_ffBuT6c

17 февраля 2024, 08:54

Власти Грузии отказались восстанавливать курорт Шови

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Продолжаются исследования на предмет наличия природных угроз в зоне Южного склона Кавказа, вызванных изменением климата. На этом фоне на курорте Шови строить инфраструктуру или восстанавливать разрушенную в результате оползня осенью 2023 года, нельзя, заявило Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось.

16 февраля Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии опубликовало отчет о трагедии в Шови. В рекомендациях указано, что в зоне распространения стихийного бедствия в долине реки нельзя восстанавливать инфраструктуру.

"В связи с увеличением частоты и интенсивности ледниковых и геодинамических каскадных явлений, вызванных изменением климата, в последние годы в районах зоны Южного склона Кавказа сохраняются природные угрозы различной величины. Поэтому для оценки качества существующей опасности следует продолжить комплексные исследования. Недопустимо устраивать какую-либо новую инфраструктуру и эксплуатировать существующие здания в зоне распространения стихийного бедствия в ущелье Бубицкали", – привел в своем эфире телеканал "Формула" заявление ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Также в рекомендациях сказано, что в долине реки Бубицкали и на курорте должны быть разработаны правила дорожного движения и установлены дорожные знаки. Организация системы оповещения, основанная на быстром развитии бедствия и небольшом расстоянии от зоны его рождения до населенного пункта, не могла быть эффективной в предотвращении последствий. Точное время такого рода событий предсказать невозможно, отметило агентство.

Местная жительница Марита Гуташвили заявила, что власти построили курорт в нарушение правил безопасности. "Почему зная об опасности, в Шови строили курорт?" – привела газета "Алия" слова Гуташвили, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее власти Грузии заявили, что сход оползня на курорте Шови стал следствием природных факторов. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники, а 12 сентября 2023 года обратилась в суд с иском к правительству, потребовав ответить, почему в первые три часа после трагедии не оказывалась помощь пострадавшим.

23 сентября 2023 года министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури отверг все упреки оппозиции. Он заявил, что спасательная операция после трагедии в Шови началась спустя полчаса после первого звонка, все найденные жертвы погибли почти мгновенно, шансов спастись у них не было.

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Примечание:

"Власти Грузии обвинили оппозицию в спекуляциях на теме трагедии в Шови", "Жители азербайджанских сел рассказали о нанесенном ливнями и селями ущербе", "Властям Грузии пришлось оправдываться за заявления после трагедии в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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