Беспилотники сбиты в Краснодарском крае

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В небе над Кубанью сбиты несколько беспилотников, обломки одного из них упали на частный дом в станице Марьянской.

Как писал "Кавказский узел", ночью 4 декабря, по данным министерства обороны Российской Федерации, в небе над Краснодарским краем было уничтожено пять беспилотников.

С начала российской военной операции на Украине регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил сегодня, 14 декабря в своем телеграм-канале о том, что в нескольких муниципалитетах края были уничтожены беспилотники.

О каких муниципалитетах идет речь - Кондратьев не уточнил. Он сообщил лишь, что в станице Марьянской (Красноармейский район) обломки беспилотника упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших при этом нет. На место выехали экстренные и специальные службы.

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