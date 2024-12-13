Пограничники в Армении расследуют незаконное пересечение границы со стороны Турции

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Колючая проволока на армяно-турецкой границе была повреждена, близ поврежденного участка обнаружены следы как минимум двух человек. На жизни приграничного села инцидент не сказался, заверил глава общины.

Российские пограничники 11 декабря обнаружили повреждения колючей проволоки на армяно-турецкой границе близ населенного пункта Ранчпар. Вблизи поврежденного участка замечены человеческие следы, сообщил глава общины Ранчпар Араратской области Ваагн Варданян в эфире Factor TV.

Он отметил, что невозможно установить точное количество следов, но, по предварительным данным, обнаружены два разных типа следов. "Были проведены все необходимые мероприятия, но безрезультатно, так как нет точных данных о пересечении границы, количестве, вернулись или нет", - сказал глава общины.

Варданян добавил, что власти работают с местными жителями, чтобы не создавать напряженности и паники. По его словам, община живет своей обычной жизнью, школа и детский сад работают. Глава общины добавил, что он находится в постоянной связи с руководителями учреждений, полицией и СНБ.

При этом Варданян отметил, что это не первый инцидент такого рода и подобное происходит по несколько раз в год. "Мы к этому привыкли. Все меры предпринимаются надлежащим образом", - сказал он.

Информацию об инциденте обнародовал 11 декабря сообщил скандальный видеоблогер Вардан Гукасян. Он заявил, что "ночью государственную границу в Араратской области пересекли два неизвестных лица со стороны Турции. Однако их пока не обнаружили, о чем государственные органы умалчивают". "Эта информация пока не была прокомментирована соответствующими органами", - упрекнул силовиков Гукасян.

Служба национальной безопасности Армении подтвердила данные о нарушении границы лишь 12 декабря. Согласно сообщению спецслужбы, возможная попытка незаконного пересечения государственной границы в районе населенного пункта Ранчпар Араратской области была предпринята 11 декабря примерно в 03.20.

"Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия для проверки этой информации", - говорится в распространенном СНБ сообщении.

Жительница села Ранчпар, беженка из Нагорного Карабаха Эмма Саргсян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ничего необычного в селе в последние дни заметно не было. Саргсян отметила, что граница от них настолько близка, что турецкие посты видны сельчанам невооруженным глазом.

"Надеюсь, ничего серьезного не будет, иначе это дежавю. И в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) российские миротворцы стояли между нами и азербайджанцами, но они делали вид, что не видят наступления, агрессии, диверсии, стрельбы, убийств армян. Тут российские пограничники стоят между нами и турками, и опять граница нарушается", - сказала она.

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