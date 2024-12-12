Историческое здание в Ереване возвращено государству

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Здание Армянского общества культурного сотрудничества с зарубежными странами в центре Еревана, передача в собственность которого обернулась уголовным делом, возвращено государству.

Как писал "Кавказский узел", здание Армянского общества культурного сотрудничества с зарубежными странами (АОКС) расположено на улице Абовяна в центре Еревана. В 2006 году занимавшая тогда должность министра культуры Асмик Погосян передала здание АОКС в безвозмездное пользование этой общественной организации. В декабре 2020 года Погосян была обвинена в превышении должностных полномочий и отмывании денег. Армен Смбатян, который в 2006 году был председателем этой общественной организации, обвиняется в пособничестве Погосян, сообщили в Следственном комитете Армении.

Здание АОКС площадью 701,4 кв. м и участок земли площадью 453 кв. м по решению суда возвращены Республике Армения, написал сегодня на своей странице в Facebook* премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Рыночная стоимость здания составляет около 5 миллиардов драмов (1 драм равен 0,0026 доллара), говорится в сообщении Пашиняна, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

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