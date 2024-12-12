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03:59, 12 декабря 2024

Апелляционный суд утвердил приговор Назиму Бейдемирли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил в силе приговор предпринимателю и бывшему депутату парламента Азербайджана Назиму Бейдермирли, осужденному на восемь лет по делу о вымогательстве. Защита выразила несогласие с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве предпринимателя и бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли, подвергшегося уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Бейдемирли отверг обвинения, его защита подала апелляцию на приговор.

Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

В Бакинском апелляционном суде 11 декабря завершилось рассмотрение жалобы на приговор Бейдемирли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

Разбирательство в апелляционной инстанции было формальным

«Разбирательство в апелляционной инстанции было формальным. Суд не только не учел доводы защиты об отсутствии достоверных доказательств вины Бейдемирли, но и то, что один из потерпевших отказался от претензий к нему. По меньшей мере, с моего подзащитного апелляционный суд должен был снять обвинения по эпизоду 27-летней давности, который имел место в России. Вообще изначально следствие его не должно было рассматривать за истечением срока давности. Но даже с учетом того, что в приговоре оно было отражено, отзыв жалобы потерпевшим должен был повлиять на решение апелляционного суда в пользу уменьшения срока наказания. Однако и этого апелляционный суд не сделал», - отметил Лаидж.

Защита не согласна с решением суда и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд.

«Назим Бейдемирли не совершал ничего противоправного. Автор жалобы на него остается председателем  наблюдательного совета акционерного общества, в котором Бейдемирли имеет 30 процентов. Права самого Бейдемирли как акционера нарушались, и он жаловался в правоохранительные органы. Но в итоге финансовые разногласия использовали для фабрикации обвинения против Бейдемирли о том, что он угрожал своему оппоненту распространением в Интернете порочащих его сведений. Хотя доказательств шантажа не было представлено», - сказал адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о приговоре Назиму Бейдемирли. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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