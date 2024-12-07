Free Press Unlimited выступила в поддержку журналистов Meydan TV

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Организация Free Press Unlimited обнародовала заявление в поддержку задержанных в Азербайджане журналистов Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", Комитет по защите журналистов осудил задержание властями Азербайджана сотрудников Meydan TV и потребовал освободить их.

6 декабря в Баку были задержаны журналисты Meydan TV Айтадж Тапдыг, Натиг Джавадлы, Рамин Деко (Джабраилзаде), Хаяля Агаева и Айсель Умудова. Полиция отчиталась о расследовании дела о контрабанде валюты, редакция издания назвала задержания и допросы журналистов незаконными и отвергла обвинения. Сами подозреваемые связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Организация Free Press Unlimited сегодня опубликовала на своем сайте заявление в связи с задержанием журналистов в Азербайджане. "Власти утверждают, что это задержание является частью более широкого расследования, в котором замешаны несколько человек. Meydan TV решительно заявили, что задержание и допрос их журналистов незаконны, и отвергают все обвинения", - говорится в публикации.

Далее Free Press Unlimited процитировала заявление руководства Meydan TV. "Наша цель всегда заключалась в том, чтобы быть независимой и альтернативной медиа-организацией в Азербайджане, ежедневно информирующей нашу аудиторию. Давление и обвинения в наш адрес с момента нашего основания беспочвенны, и эти новые нападки не заставят нас замолчать и не остановят нашу работу", - приводится в публикации позиция руководства Meydan TV.

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