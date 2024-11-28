Жительница Пятигорска осуждена за причастность к движению "Фалуньгун"*

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Суд в Пятигорске приговорил местную жительницу к двум годам заключения за организацию деятельности религиозного движения "Друзья Фалуньгун"*.

Религиозное движение "Фалуньгун"* было основано Ли Хунчжи в начале 90-х в Китае, в 1999 году правительство страны запретило учение школы, его лидер переехал в США. Книга Хунчжи "Чжуань Фалунь", брошюра "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун* в Китае" и информационный листок "Фалунь Дафа в мире" "Всемирная эстафета факела в защиту прав человека" в России внесены в общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими. Список публикован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По данным пресс-службы управления ФСБ по Ставропольскому краю, суд в Пятигорске признал виновной местную жительницу в организации деятельности религиозного движения.

"Подсудимая была признана виновной в организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ и приговорена к двум годам колонии общего режима", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

По версии следствия, жительница Пятигорска 2020-2024 годах проводила духовно-оздоровительные практики, собрания и встречи, вовлекая новых участников, сбывала продукцию и литературу нежелательных организаций.

Комментариев от представителей осужденной не поступало. Имя осужденной в релизе не приводится.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня стало известно, что в суд Пятигорска поступило уголовное дело в отношении Оксаны Щеткиной. По данным издания "ОВД-Инфо", она обвинялась в участии в деятельности одной из организаций "Фалуньгун"* - нежелательной организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ), однако затем ей было предъявлено обвинение в организации деятельности нежелательной организации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ).

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* семь иностранных организаций, связанных с "Фалуньгун", признаны Генпрокуратурой нежелательными на территории Российской Федерации.

** внесено в реестр иноагентов Минюста

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