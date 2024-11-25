Специалисты скептически оценили значение COP29 для России

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Российская правительственная делегация на климатическом форуме COP29 в Баку затронула вопрос понижения уровня Каспийского моря, но не добилась конкретных мер для решения этой проблемы.

Как писал "Кавказский узел", международный климатический форум COP29 позволил Азербайджану найти источники финансирования для строительства солнечных электростанций и обсудить проблему понижения уровня Каспийского моря, рассказали азербайджанские экологи.

Конференция COP29 официально завершилась 22 ноября, но делегации сторон продолжили обсуждение сумм, выделяемых развитыми странами в помощь развивающимся странам для борьбы с климатическими изменениями. Переговоры завершились лишь в ночь на 24 ноября. Развитые страны обязались инвестировать ежегодно не менее 300 миллиардов долларов в борьбу с изменением климата. При этом стороны договорились к 2035 году довести ежегодное финансирование до 1,3 триллиона долларов.

Российское участие в конференции прокомментировали "Кавказскому узлу" научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев, эколог Андрей Фокин и российский представитель международной экологической организации, попросивший не публиковать его имя и должность.

На COP29 была обширная российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, рассказал Александр Караваев. "В октябре была сформирована двусторонняя российско-азербайджанская рабочая группа, на уровне замглавы министерств экологии и природных ресурсов по вопросу обмеления Каспия. В группу вошли представители министерств экономики и большинства регулирующих ведомств двух стран, включая исследовательские институты. Ожидается, что они смогут разработать план действий, в котором будут раскрыты причины изменения уровня Каспийского моря, а также будут выработаны краткосрочные и долгосрочные прогнозы и адаптационные стратегии", - рассказал он.

По его словам, из экологов на уровне общественной дипломатии на форуме был Станислав Королев. "Он зампред общественного совета при федеральном агентстве водных ресурсов РФ. Королев также выступал с докладом по Каспию. По его словам, ущерб прикаспийских стран от обмеления моря, связанный с затратами на поддержку судоходства и прочее, составил без учета экологического ущерба почти 15 миллиардов долларов", - сказал Караваев, отметив, что Всемирный банк оценил потери стран Южного Кавказа из-за климатических проблем, включая таяние ледников и засуху, в 100 млн долларов в год.

На конференции, что называется, воду в решете носили

В свою очередь эколог Андрей Фокин считает, что от России в COP29 принимали участие только "официозные экологи, оторванные от реальности". "На конференции, что называется, воду в решете носили. Но хорошо, что дискутируют. Даст ли это что-то - очень сомневаюсь", - сказал он.

По словам эколога, на конференции стороны озвучили необходимость объединения усилий прикаспийских стран для решения вопроса по Каспию. "Но и только", - заметил Фокин.

Скептически оценил итоги форума и представитель международной экологической организации. Он пояснил, что прошедшая конференция запомнится решением о ежегодной финансовой помощи в размере 300 миллиардов долларов для финансирования энергоперехода и адаптации к изменению климата развивающимися странами, но эта сумма недостаточна.

"Этого недостаточно для финансирования энергоперехода в объеме, достаточном для сохранения климата. Тем не менее, это в три раза больше, чем помощь, которая была определена ранее", - сказал эколог.

Он отметил, что COP как форум "крайне важен". "Каждый COP интересен и важен по своему. Например, на прошлой конференции СОР28 в Дубае впервые за 30 лет дипломаты почти 200 стран мира призвали к «переходу от ископаемого топлива» (нефти, газа и угля), которые опасно нагревают планету, к возобновляемым источникам энергии", - сказал эколог.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

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