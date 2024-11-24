Экологи и правозащитники оценили значение COP29 для Азербайджана

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Международный климатический форум COP29, который завершился в Баку, позволил Азербайджану найти источники финансирования для строительства солнечных электростанций и обсудить проблему понижения уровня Каспийского моря. При этом власти страны полностью проигнорировали призывы международных организаций и политиков освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", COP29 как международный общественный форум с участием НПО, компаний, академических кругов и экоактивистов официально завершился 22 ноября, но делегации сторон продолжили поиск консенсуса относительно сумм, выделяемых развитыми странами в помощь развивающимся странам для борьбы с климатическими изменениями. Стороны решили продолжить работу из-за отсутствия договоренностей относительно "Новой коллективной количественной цели" финансирования мер по борьбе с изменением климата, пояснил представитель оргкомитета COP29.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Переговоры на конференции завершились "рано утром в воскресенье", сообщила сегодня ООН. "Богатые страны обязались инвестировать не менее 300 миллиардов долларов в год в борьбу с изменением климата. Развивающиеся страны, которые добивались поддержки на сумму более 1 триллиона долларов, назвали сделку «оскорблением», заявив, что для эффективной борьбы с климатическим кризисом им необходимо гораздо больше ресурсов. После двух недель интенсивных переговоров делегаты 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) договорились постепенно довести ежегодное финансирование до 1,3 триллиона долларов к 2035 году", - указано в сообщении на сайте организации.

На COP29 заключено соглашение о строительстве СЭС

В рамках COP29 было подписано соглашение о строительстве двух солнечных электростанций (СЭС) в Нефтчалинском и Биласуварском районах на юге Азербайджана суммарной мощностью 760 МВт и стоимостью 670 млн долларов, которое профинансируют международные финансовые институты - Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Азиатский банк развития (ADB) и Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (AIIB), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минэнерго Азербайджана.

Станции, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, по прогнозам, будут производить ежегодно более 1,7 млрд кВт/ч "зеленой" энергии, что означает экономию 380 млн кубометров природного газа в год, а также сокращение выбросов углерода в атмосферу на 830 тысяч тонн, сказал представитель ведомства.

Также, по его словам, в рамках COP29 был проведен первый в Азербайджане открытый международный аукцион на проекты в области возобновляемой энергии. На торги был выставлен проект строительства Гобустанской СЭС мощностью 100 МВт, который профинансирует EBRD.

Станция, которую построит китайская компания Universal International Holdings Limited, будет производить ежегодно около 260 млн кВт/ч электроэнергии. Помимо экономии 57 млн кубометров природного газа в год, это позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 124 тысяч тонн, отметил представитель Минэнерго.

К COP29 была приурочена также закладка фундамента солнечной электростанции в возвращенном под контроль Азербайджана Джебраильском районе, которую построят совместно SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана), Азербайджанская инвестиционная компания и британская BP.

Годовая среднегодовая выработка СЭС в Джебраиле составит примерно в 500 млн кВт/час. Это означает, что ежегодно будет экономиться 120-150 млн кубометров природного газа, а выбросы CO2 сократятся на 260-330 тысяч тонн, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель BP.

Значение прошедшего форума, продвижения его «зеленой повестки» и ситуации с правами человека в Азербайджане оценили в комментариях "Кавказскому узлу" экоактивист и глава НПО "Артикль 54" Абульфаз Гурбанлы, член комитета по международным отношениям парламента Азербайджана Расим Мусабеков, глава НПО «Монитор демократии» и член Глобального совета Международной организации прозрачности "Публикуйте, что платите" (Publish What You Pay) Фуад Гасанов, директор азербайджанского Института прав человека Эмин Гусейнов и глава правозащитной НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров.

Уменьшение уровня Каспийского моря вызвало обсуждения на конференции

Экоактивист Абульфаз Гурбанлы назвал проведение климатических конференций ООН важным как «на глобальном уровне, так и для стран, принимающих эти форумы». «К сожалению, несмотря на важные цели этих форумов, в последние годы на них не удавалось добиваться увеличения финансирования. И в Баку процесс шел тяжело. Понадобилось даже продлить конференцию, и решение было принято глубокой ночью в воскресенье (в ночь на 24 ноября. - Прим. "Кавказского узла"). И то сторонам удалось согласовать лишь минимальные объемы финансирования – 300 млрд долларов. Некоторые делегации из развивающихся стран, хотя и не стали блокировать это решение, но в своих заявлениях поставили под сомнение достаточность указанных средств на ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, ведь потребности оценивались в 1 трлн долларов", - сказал он.

Он отметил значение COP29 для Азербайджана «с разных точек зрения». «Прежде всего это повышение осведомленности населения. Во-вторых, это изучение и последующее использование аналогичного опыта зарубежных стран. В третьих, в рамках COP подписываются масса соглашений с компаниями по внедрению передовых технологий по сокращению вредных выбросов, производству зеленой энергии», - сказал активист.

По его словам, для Азербайджана, как и других стран региона, одной из проблем климатических изменений является уменьшение уровня воды Каспийского моря. Эта проблема обсуждалась на полях COP29 на министерской встрече региональных стран, секретариата Рамочной конференции ООН по климатическим изменениям совместно с международными экспертами. По итогам встречи была принята "Декларация министров и высокопоставленных должностных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспийского моря", сказал Гурбанлы.

Уменьшение уровня Каспия усиливается сокращением стока с рек, впадающих на Каспий

«Пока стороны продекларировали намерения об усилении взаимодействия, и о конкретных результатах говорить рано. Будем надеяться, что стороны не будут формально сотрудничать и возьмут на себя конкретные обязательства. Понижение уровня Каспия - цикличный процесс. Однако нынешние проблемы также усугубляются человеческим воздействием на природу. Уменьшение уровня Каспия усиливается сокращением стока с рек, впадающих на Каспий, в результате строительства на них плотин, в частности, на Волге и Урале», - рассказал экоактивист.

Другой серьезной проблемой климатических изменений в Азербайджане он назвал сокращение водных ресурсов, и в частности в целях орошения. «Население уже страдает от нехватки воды. Это с одной стороны связано с обмелением рек, а с другой – с их загрязнением, стоком бытовых отходов, что делает воду непригодной для пользования. В последнее время государство стало уделять внимание очищению загрязненных водных бассейнов. В некоторых районах уже проводятся очистительные работы. Мы, как представители гражданского общества, проводим просветительские меры среди населения с целью предотвращения загрязнения водоемов. В связи с COP29 внимание к вопросам эффективного управления водными ресурсами, внедрению передовых гидротехнологий повысилось. Надеемся, что после COP29 эта работа не остановится», - сказал Гурбанлы.

К 2100 году объем воды в реках может снизиться на 20%

Еще одной проблемой для Азербайджана и всего Кавказского региона, приводящей к уменьшению водности рек, эксперт назвал таяние ледников. «Этот вопрос также обсуждался на полях COP29. Программы ООН по окружающей среде (UNEP) представила доклад о том, что за последнее столетие ледники на Кавказе отступили в среднем на 600 метров. Это уже привело к утере более 11 миллиардов тонн пресной воды с 2000 года. Сокращение ледников влияет на речные стоки: прогнозируется, что к 2100 году объем воды в реках может снизиться на 20%. Если не предпринять необходимых мер по сдерживанию роста температуры воздуха в регионе, то она к концу века может повыситься на 3,6°C. Это ускорит таяние ледников, что несет угрозу разрушительных наводнений, оползней. Поэтому страны региона должны уделять внимание устойчивому управлению водными ресурсами. И конечно же, необходимо расширение использования возобновляемых источников энергии. В Азербайджане только в последние годы всерьез стали уделять внимание переходу к "зеленой энергетике", уже после того, как стали снижаться доходы от нефти в результате падения ее добычи», - рассказал глава НПО "Артикль 54".

Депутат парламента дал высокую оценку уровню организации форума

Независимо от итогов климатической конференции проведение COP29 в Баку показало способность Азербайджана принимать крупные международные мероприятия и вносить вклад в глобальные усилия по борьбе с последствиями изменения климата, посредством стратегии перехода от нефтегазовой энергетики к зеленой, считает Расим Мусабеков.

«Вопреки попыткам развернуть негативную кампанию вокруг проведения COP29 в Баку из-за того, что Азербайджан является нефтегазодобывающей страной, конференция состоялась и вызвала эффект большого международного форума. Даже люди, которые приезжали сюда с негативным настроем, увидели здесь современный, ухоженный город с прекрасной инфраструктурой. Понимающие люди оценили тот факт, что Азербайджану удалось организовать столь масштабное мероприятие менее чем за год, и оно было хорошо подготовлено, без всяких технических, логистических накладок. И то, что все четко было организовано, является для международных партнеров показателем того, что с этим государством можно решать серьезные вопросы», - сказал парламентарий.

Политик не видит проблемы в том, что среди гостей форума было не много глав государств и правительств ведущих стран мира. «Многие [при оценке форума] сосредоточиваются на численности приехавших или не приехавших первых лиц. Однако не менее важным является участие массы людей, которые на практическом уровне формируют экономические и политические отношения, влияют на принятие решений в своих странах, на региональном и международном уровне. С учетом того, что климатические изменения еще долго будут находиться в международной повестке, то Азербайджан набрал хороший опыт, сформировал кадры, что позволят стране принимать активное участие в решении глобальных проблем человечества в обозримом будущем», - продолжил депутат.

На его взгляд, COP29 продвинула также «туристическую привлекательность Азербайджана, его привлекательность для проведения в дальнейшем других крупных международных мероприятий». COP29 стала и возможностью “для продвижения собственной «зеленой повестки» Азербайджана, привлечению инвестиций в этот развивающийся сектор экономики страны”, отметил Мусабеков.

В частности, в рамках COP29 были заложены основы для реализации ряда крупных проектов в области "зеленой" энергетики с инвестициями до 700 млн долларов США.

Критика об участии в COP29 большого числа нефтегазовых компаний необоснованна

Мусабеков также обратил внимание на расширение сотрудничества Азербайджана с британской компанией BP из нефтегазовой сферы в "зеленую" энергетику. "Так что звучащая на разных уровнях критика об участии в COP29 большого числа нефтегазовых компаний необоснованна. Они обсуждали не вопросы увеличения добычи нефти и газа, а идеи постепенной трансформации своей деятельности из ископаемого топлива в зеленую энергетику. Кстати, сегодня в мире лидерами по продвижению солнечной и ветряной энергии являются нефтедобывающие страны - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. У них есть серьезные финансовые возможности, они думают о будущем и продвигают эту энергетику. Азербайджан со своей зеленой повесткой также стремится наращивать производство чистой энергии", - сказал Мусабеков.

Он также выделил принятие на COP29 решений по развитию проектов международного перетока зеленой энергии. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, и "Азиатский банк развития" выделил средства на подготовку ТЭО проекта Зеленого коридора - Центральная Азия - Азербайджан.

Это сотрудничество может в перспективе стать частью более глобального партнерства по экспорту зеленой энергии в Европу, с учетом того, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия уже работают над проектом строительства кабеля по Черному морю, сказал парламентарий.

Власти Азербайджана полностью проигнорировали призывы освободить заключенных

Однако, по мнению азербайджанского активиста Фуада Гасанова, несмотря на определенные экономические выгоды Азербайджану от проведения COP29, в политическом плане эффект мероприятия для страны был нивелирован формированием негативного международного общественного мнения в связи с проблемами с правами человека в Азербайджане.

«География любых глобальных мероприятий становится в центре международного внимания. Объектом повышенного интереса в принимающих странах является не только их деятельность по профилю мероприятия, но и политическая, экономическая жизнь, культура, история, и, конечно же, ситуация с правами человека. К сожалению, в Азербайджане ситуация с правами человека в последние годы стала ухудшаться. При этом в связи с избранием места проведения COP29 в Баку к проблемам с правами человека внимание в мире усилилось. Однако только за последний год были арестованы около 20 журналистов и активистов, в том числе лица, освещающие проблемы загрязнения окружающей среды. И накануне климатической конференции из различных международных платформ звучали призывы к властям освободить их из тюрем», - сказал Фуад Гасанов. Эти призывы остались неуслышанными, с сожалением констатировал активист.

14 ноября Международная коалиция за демократическое обновление и правозащитный фонд "Форум 2000" в совместном заявлении потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвали делегатов COP29 поддержать это требование. 18 ноября комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал президента Азербайджана освободить из тюрем правозащитников, журналистов и активистов.

Правозащитник Эмин Гусейнов также обратил внимание на то, что вопреки призывам международных организаций и западных политиков власти Азербайджана не освободили политзаключенных. «Руководство Азербайджана полностью проигнорировало призывы освободить политзаключенных. Из тюрьмы не был выпущен ни один журналист или активист», - сказал он.

Заявления западных политиков были не более чем риторикой, реального давления не было

По его мнению, причина была в том, что «Запад не был настойчив». "Заявления западных политиков были не более чем риторикой, реального давления не было. А все потому, что Запад рассматривает Азербайджан как свою «бензоколонку», поэтому фактически никакой поддержки гражданскому обществу страны не оказывает. Для сравнения отмечу, что Европейский союз прекратил финансовую помощь в рамках программы «Восточного партнерства» правительству Грузии, где, несмотря на все законодательные ограничения последнего времени, уровень демократических свобод гораздо выше, действуют даже оппозиционные телеканалы, есть реальный политический плюрализм. Помощь была перенаправлена гражданскому обществу Грузии", - рассказал Гусейнов.

В Азербайджане же из 15 миллионов евро помощи ЕС в рамках «Восточного партнерства» 13,5 млн направляется правительству и всего 1,5 млн – гражданского обществу, отметил он. "И то большая часть достается провластным НПО. ЕС фактически проводит политику «умиротворения» азербайджанского режима, подавляющего права человека. И в основе этого экономические интересы. Экспорт Азербайджана в ЕС составляет 19 млрд евро, в том числе 18 млрд евро – это поставки нефти и газа по дисконтным тарифам. Для сравнения отмечу, что четыре другие страны «Восточного партнерства» - Грузия, Молдавия, Армения и Белоруссия - экспортируют в Европу все вместе товаров на 5,8 млрд", - рассказал Гусейнов.

По его словам, руководство Азербайджана использует экономическое и энергетическое партнерство с ЕС для укрепления своей власти. «Азербайджанские власти настолько уверенно чувствуют себя, что они не только не освободили политзаключенных, но более того, президент Ильхам Алиев обвинил Совет Европы и ПАСЕ в «коррумпированности», Францию – в нарушении прав человека, призвал ее «освободить политзаключенных». Алиев обвинил также Францию и Нидерланды в неоколониализме», - отметил Гусейнов.

В Баку еще вызывает раздражение и то, что Нидерланды поддерживают отдельные группы гражданского общества

Отношения Баку с Парижем напряжены еще с 44-дневной карабахской войны 2020 года, когда Франция поддержала Армению, а парламент Нидерландов "также принимал проармянские решения", пояснил правозащитник. "Но в Баку еще вызывает раздражение и то, что Нидерланды поддерживают отдельные группы гражданского общества в Азербайджане, в частности, феминисток, защитников ЛГБТИ-сообщества*, другие группы гражданского общества", - сказал он.

На его взгляд, в политических кругах Запада сложилось официально не афишируемая позиция в том, что для стабильности в мусульманском Азербайджане, возможно, лучше более жесткая система управления. «Но это ошибочная позиция. Практика показывает, что, когда не формируются демократические институты, все приводит к формированию режимов таких, как в Афганистане, Иране, Сирии», - сказал Эмин Гусейнов.

Несмотря на обращения правозащитников к участникам COP29, никто из официальных делегаций не поднял вопросы прав человека, констатировал он. "Было заявление французского министра экологии Рунаше, которая отказалась от визита в Баку. Однако это ее заявление последовало после обвинений в адрес Франции от Ильхама Алиева. А в самом Баку раскритиковала ситуацию с правами человека лишь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Но она просто была обязана выступить как лидер партии «Зеленых». С другой стороны, в Германии, в Бонне, находится штаб-квартира Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям, и это также повышает ответственность Берлина. Но опять-таки это не более чем риторика. Экономические факторы влияют на позицию Германии по отношению к фактам нарушения прав человека», - подчеркнул Гусейнов.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Игнорирование властями Азербайджана призывов к освобождению политзаключенных объясняется разворотом внешней политики страны, указал правозащитник Руфат Сафаров.

По его словам, хотя конкретных списков на помилование или освобождение иными способами не было представлено, однако назывались конкретные имела журналистов и активистов, арестованных по делам Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13, упоминались активисты Бахтияр Гаджиев, Анар Мамедли, Тофиг Ягублу и другие.

Правительство Азербайджана дрейфует в сторону автократических объединений

"Власти Азербайджане дискомфортно чувствуют себя на платформах, которые привержены уважению прав человека. Поэтому в последнее время Азербайджана отдаляется от Совета Европы, минимизирует связи с Европейским союзом. И напротив, правительство Азербайджана дрейфует в сторону автократических объединений, таких, как БРИКС, ШОС, Организация тюркских государств. Этим связано тем, что в Баку не прислушались к многочисленным призывам освободить политзаключенных, поскольку власти Азербайджана более не озабочены возможными последствиями такого поведения в отношениях с Западом", - сказал он.

За все время подготовки к COP29 звучали "призывы, просьбы, требования выпустить из тюрем" журналистов, активистов, правозащитников, но лишь одного политзаключенного – ученого-экономиста Губада Ибадоглу – власти выпустили из заключения, и то лишь смягчив меру пресечения, заметил Сафаров.

"Власти сочли это достаточным. Сейчас они упорно отказываются выпускать его из страны на лечение. Тем самым, власти Азербайджана дают понять, что они не приемлют «диктата» и не намерены уступать, и любое международного давление расценивают как вмешательство во внутренние дела страны", - сказал Сафаров.

16 ноября министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм посетила Губада Ибадоглу, который находится под надзором полиции, и обсудила его уголовное преследование и состояние его здоровья.

При этом власти манипулируют общественным мнением и нападки на Запад обосновывают обвинениями в «двойных стандартах», отметил правозащитник. "В частности, указывается, что Запад в течение 30 лет никогда не осуждал Армению за захват азербайджанских территорий, а сейчас, после того как Баку сам восстановил целостность страны, «заботится о безопасности Армении». Следует отметить, что эти утверждения властей Азербайджана небезосновательны. С другой стороны, политики некоторых государств Запада – таких, как Франция и Нидерланды - открыто обвиняют Азербайджан в проведении неких «этнических чисток»", - сказал Сафаров.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Однако, по мнению правозащитника, это "несправедливые и необоснованные утверждения". "Азербайджан восстановил контроль над своей суверенной и международно-признанной территорией, при этом не были атакованы населенные пункты. От местных жителей никто не требовал ухода. Конечно, у армянского населения были опасения за свое будущее с учетом конфликта, продолжающегося 30 лет. Однако Азербайджан не осуществлял принудительного и насильственного переселения армянского населения. Это было решением самих армян. С другой стороны, Азербайджан не отрицает их права на возвращение, при условии принятия гражданства страны. Поэтому, когда на Западе в адрес Азербайджана звучат необоснованные и несправедливые обвинения, это отвергается населением, и власти используют это обстоятельство для дискредитации западных демократических ценностей", - сказал Сафаров.

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