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13:38, 17 ноября 2024

Министр из Норвегии отчиталась о посещении Губада Ибадоглу

Анне Беате Твиннерейм и Губад Ибадоглу. 16 ноября 2024 года. Фото: МИД Норвегии https://x.com/NorwayMFA/status/1857806880099160271/photo/1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм посетила в Баку ученого-экономиста Губада Ибадоглу и обсудила его уголовное преследование и состояние его здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Международная коалиция за демократическое обновление и правозащитный фонд "Форум 2000" в совместном заявлении потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвали делегатов COP29 поддержать это требование. 15 ноября содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Лиз Кристофферсен выступила в защиту политика и ученого Губада Ибадоглу, призвав власти Азербайджана создать условия для эффективной медпомощи.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, находящаяся в Баку для участия в COP29, 16 ноября посетила Губада Ибадоглу, сообщил МИД Норвегии.

Задержание за законную гражданскую деятельность нарушает основные права

«Встреча с доктором Губадом Ибадоглу. Глубоко обеспокоена ситуацией с ним и другими активистами в заключении, у некоторых проблемы со здоровьем. Задержание за законную гражданскую деятельность нарушает основные права. Адекватная медицинская помощь является гуманитарным обязательством», - говорится в сообщении, опубликованном на аккаунте МИД Норвегии в X. Анне Беате Твиннерейм сделала репост этой публикации.

Кроме того, Анне Беате Твиннерейм обсудила с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию с правами человека в Азербайджане, наряду с другими важными вопросами, такими, как «климатическое финансирование и загрязнение пластиком», говорится в другой публикации ведомства.

При этом в официальном сообщении МИД Азербайджана о встрече Байрамова с норвежским министром тема прав человека не упоминается. Согласно пресс-релизу, стороны обсудили климатические финансирование, «ситуацию в регионе в постконфликтный период», «мирные усилия Азербайджана, «другие вопросы вызывающие взаимный интерес», передал корреспондент "Кавказского узла".

Твиннерейм посетила Ибадоглу в его загородном доме, который он покидает только в случае особой необходимости, поскольку находится под мерой пресечения – «надзором полиции», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из близких Губада Ибадоглу.

По его словам, Твиннерейм во время встречи интересовалась ограничениями, наложенными на Ибадоглу, состоянием его здоровья и ходом расследования его дела.

Напомним, Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана.

В связи с ухудшением состояния Губадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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