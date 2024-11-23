Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить Мехрализаде

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Комитет защиты прав журналистов в день официального закрытия конференции COP29 призвал освободить экономиста Фарида Мехрализаде и арестованных в Азербайджане журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Международная коалиция за демократическое обновление и правозащитный фонд "Форум 2000" в совместном заявлении потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвали делегатов COP29 поддержать это требование. 18 ноября комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал президента Азербайджана освободить из тюрем правозащитников, журналистов и активистов.

С 11 по 22 ноября в Баку проходила COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Работа участников COP29 продолжилась в Баку вопреки закрытию форума

Хотя завершить конференцию COP29 планировалось 22 ноября, стороны решили продолжить работы из-за отсутствия договоренностей относительно “Новой коллективной количественной цели” финансирования мер по борьбе с изменением климата, сообщил 22 ноября корреспонденту "Кавказского узла" представитель оргкомитета COP29.

Тем не менее, по его словам, COP29 как международный общественный форум с участием НПО, компаний, академических кругов и экоактивистов завершился, а теперь будут лишь вести обсуждения рабочими группами и делегациями сторон.

Он пояснил, что в выходные дни, 23 и 24 ноября, делегации сторон будет работать над обобщенными предложениями Азербайджана как председателя COP29 в поисках консенсуса относительно денежных сумм, выделяемых ежегодно развитыми странами в помощь развивающимся стран для борьбы с климатическими изменениями.

Вечером 22 ноября председательство Азербайджана на COP29 распространило заявление "по итогам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку".

В заявлении в целях достижения “Новой коллективной количественной цели” содержится призыв ко всем сторонам работать сообща над доведением “к 2035 году финансирования развивающихся стран для борьбы с изменением климата из всех государственных и частных источников как минимум до 1,3 триллиона долларов США в год”.

До 2035 года предлагается установить “цели по совместной мобилизации средств на борьбу с изменением климата для сторон – развивающихся стран со 100 миллиардов долларов США до 250 миллиардов долларов США ежегодно при ведущей роли развитых государств”. «Мы продолжим взаимодействовать со Сторонами, чтобы коллективно согласовать окончательные поправки по нескольким нерешенным, но важным вопросам», - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

КЗЖ призвал освободить Мехрализаде и других арестованных

Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) в день официального закрытия COP29 в Баку обратил внимание на уголовное дело экономиста Фарида Мехрализаде, отметившего 22 ноября свое 30-летие в тюремном заключении. КЗЖ призвал освободить Мехрализаде и находящихся в заключении журналистов.

Фарид Мехрализаде был задержан 30 мая и обвинен в контрабанде валюты по делу сотрудников Abzas Media. Кроме того, ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, легализации доходов, полученных преступным путем, в контрабанде и в подделке документов. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам. 18 ноября апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ в переводе Мехрализаде под домашний арест.

Фарид - экономист и известный комментатор по экономическим темам

Конференция COP29 прошла "на фоне масштабных репрессий в принимающей стране в отношении гражданского общества и прессы", заявил КЗЖ, назвав жертвой репрессий и Фарида Мехрализаде. "Фарид - экономист и известный комментатор по экономическим темам в Азербайджане, в том числе по нефтяной экономике страны и ее социальному и экологическому влиянию", - говорится в заявлении КЗЖ в соцсети X, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы публикации напомнили, что 30 мая сотрудники полиции в штатском задержали Мехрализаде на улице Баку, «надели ему на голову мешок и заставили сесть в машину, нанося ему многочисленные удары по голове и угрожая смертью».

Ему предъявили обвинения в «контрабанде валюты» и других преступлениях в рамках дела Abzas Media "в связи с предполагаемым финансированием со стороны западных донорских организаций, хотя он никогда не работал на это издание", отмечает отмечает КЗЖ. «Вскоре после ареста жена Фарида Наргиз родила ребенка. До начала этой недели Фарид так и не смог увидеть свою дочь», - указано в заявлении комитета. Организация призвала президента Азербайджана освободить Мехрализаде и других журналистов.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Арестованному разрешили увидеть дочь через несколько месяцев после ее рождения

Супруга Мехрализаде Наргиз Мухтарова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что ее муж смог увидеть свою новорожденную дочь только накануне своего 30-летия.

Фарид ни в чем не виновен, он не совершал никаких преступлений

«Наконец, Фариду позволили в СИЗО впервые увидеть нашу новорожденную дочку. Свидание длилось всего пару часов в заключении. Было слишком больно видеть, как они в конце расстаются. Ребенок словно чувствует, что с отцом что-то не хорошо. Сейчас они больше всего нуждаются друг в друге. Они уже потеряли драгоценные моменты [возможности] быть вместе, которые уже никогда не вернуть. Это несправедливое заключение должно наконец прекратиться. Фарид ни в чем не виновен, он не совершал никаких преступлений», - сказала Мухтарова.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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