Апелляционный суд оставил под стражей Фарида Мехрализаде

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Апелляционный суд Баку оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест экономиста Фарида Мехрализаде, арестованного по делу Abzas Media.

"Кавказский узел" писал, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам. 6 сентября срок ареста Мехрализаде был продлен до 19 декабря. 5 ноября суд отказался снять арест с автомобиля Мехрализаде.

Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Мехрализаде предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, легализации доходов, полученных преступным путем, в контрабанде и в подделке документов.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Мехрализаде под домашний арест.



Защита Мехрализаде просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, но 7 ноября Хатаинский районный суд оставил ходатайство без удовлетворения. «Мы сочли решение Хатаинского суда необоснованным и подали апелляцию», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Мехрализаде Джавад Джавадов.

Фарид не считает себя виновным и не заинтересован скрываться от суда

Ходатайство было мотивировано тем, что следствие по делу Abzas Media завершено. «Ранее нам отказывали в переводе Фарида Мехрализаде под домашний арест под предлогом того, что оставаясь на свободе он может повлиять на ход следствия. Но сейчас это основание устранено, потому что следствие завершено, и в ближайшие дни дело пойдет в суд. С другой стороны, Фарид не считает себя виновным и потому не заинтересован скрываться от предстоящего судебного процесса, а напротив намерен доказать свою невиновность", - указал защитник.

Тем не менее, апелляционный суд, не приведя веских оснований, оставил жалобу без удовлетворения, отметил адвокат и добавил, что защита будет теперь добиваться признания незаконности предварительного заключения Мехрализаде в Европейском суде по правам человека.

Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

Супруга Мехрализаде Наргиз Мухтарова сказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее муж и не ожидал от апелляционного суда справедливости. «Фарид сказал, что не ожидает справедливого решения суда, поскольку все предыдущие решения, начиная с его ареста, были несправедливыми. Однако необходимо использовать правовые средства обжалования для того, чтобы доказать неправомерность, незаконность и несправедливость ареста Фарида в перспективе в Европейском суде», - отметила Мухтарова.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об отклонении жалобы Мехрализаде. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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