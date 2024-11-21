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01:29, 21 ноября 2024

Азербайджан и Франция обменялись обвинениями во враждебных действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции в связи с заявлениями азербайджанской стороны в адрес этой страны на COP29. После этого МИД Азербайджана выразил протест против действий Парижа послу Франции Анн Буайон. 

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не ездить в Азербайджан без особой надобности, предупредив их о рисках задержания и ареста. Официальный Баку назвал это заявление предвзятым и обвинил Париж в намерении усугубить напряженность в двусторонних отношениях. 

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и поиск дополнительного финансирования для уменьшения последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева". Также "Кавказский узел" опубликовал материал "Как связан COP29 в Баку с нарушениями прав человека". 

МИД Азербайджана 20 ноября вызвал посла Франции Анн Буайон и выразил ей протест в связи с действиями Парижа, направленными против азербайджанского председательства на климатической конференции COP29 в Баку. Это произошло после того, как посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции, где ей указали на неприемлемость заявлений азербайджанской стороны в адрес Франции на COP29.  

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева 19 ноября была вызвана в министерство Европы и иностранных дел. «Вызов последовал за неприемлемыми высказываниями в адрес Франции и европейцев, сделанными властями Азербайджана на COP29, в результате чего министр по вопросам экологического перехода, энергетики и климата Аньес Панье-Рунаше была вынуждена отменить свое участие в этой конференции ООН. Враждебные действия Азербайджана должны прекратиться”, - говорится в пресс-релизе французского внешнеполитического ведомства.

13 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите малых островных развивающихся государств в рамках COP29, обвинил Францию и Нидерланды в неоколониализме и причинении ущерба окружающей среде их заморских территорий.

«Так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений. Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия создают серьезные угрозы для этих регионов. Голоса этих сообществ часто жестоко подавляются режимами в их метрополиях», - приводит слова Алиева пресс-служба президента Азербайджана. 

Он обвинил правительство Франции в подавлении прав жителей заморских территорий, заявив, что “режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии”

«1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы», - сказал Алиев, призвав к освобождению во Франции «всех политзаключенных». 

МИД Азербайджана вызвав посла Франции Анн Буайон, заявил ей о неприемлемости призывов Франции бойкотировать «престижное мероприятие ООН» - COP29. Речь шла о призывах французской стороны к главам многих государств не участвовать в конференции, а также о «неприемлемости резолюции, которая была принята в Европейском парламенте усилиями Франции с критикой председательства Азербайджана на COP29».

«Кроме того, было подчеркнуто, что действия Франции по массовому вооружению Армении и поощрению милитаризма и реваншизма в этой стране, являются ударом по мирному процессу», - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана. Официальный Баку потребовал от Франции прекратить шаги, нацеленные против Азербайджана и процесса нормализации отношений с Арменией.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2023 года Франция поставила Армении более 20 бронеавтомобилей. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, что может помешать установлению мира в регионе. В декабре 2023 года сенат Франции сообщил, что в 2024 году Армении будет передана партия из 26 бронеавтомобилей. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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