Возобновлена подача воды жителям Гуково

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Рабочие устранили последствия аварии, после которой было прекращено водоснабжение домов жителей Гуково и трех хуторов Красносулинского района.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром произошла авария на насосной станции Гуково-Гундоровского водовода, после чего было остановлено водоснабжение Гуково и трех хуторов Красносулинского района.

Работы по устранению аварии на Гуково-Гундоровском водопроводе завершены, сообщила мэрия Гуково в 13.15 мск в своем телеграм-канале.

Об этом же сообщил в своем телеграм-канале и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов. "Ремонтные работы завершены. С 13.00 возобновлена подача воды на город. В настоящее время проходит опрессовка водовода и заполнение системы. Ориентировочно до 8.00, 23 ноября, водоснабжение в домах жителей будет восстановлено в полном объеме", - написал он.

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