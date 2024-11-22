Водоснабжение Гуково прекращено после аварии на насосной станции

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После аварии на насосной станции прекращена подача воды в дома жителей Гуково и трех хуторов Красносулинского района.

Подача воды в дома жителей Гуково и трех хуторов приостановлена после аварии на насосной станции, сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов, на публикацию которого обратил внимание "Интерфакс".

"Сегодня в 9.00 [мск] произошла авария в машинном зале насосной станции 5-го подъема Гуково-Гундоровского водовода. В связи с этим временно остановлено водоснабжение города Гуково и населенных пунктов Красносулинского района (х.Платово, х.Гуково, х.Марс)", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Аварийные бригады работают над устранением поломки, сообщила в своем телеграм-канале администрация Гуково. "Заявки на подвоз воды принимаются по телефону диспетчерской службы", - говорится в публикации.

По состоянию на 10.32 мск, под этими публикациями не размещено ни одного комментария.

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