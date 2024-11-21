Безработица и страх войны вынуждают беженцев из Карабаха покидать приграничные районы

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Приграничную Сюникскую область Армении за год покинули больше тысячи вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В поисках работы беженцы вынуждены переезжать из областей в центр страны.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. 4 ноября Минтруда Армении сообщило, что уязвимые группы получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

В Сюникской области Армении, где на декабрь 2023 года были зарегистрированы 5257 вынужденно переселенных жителей Нагорного Карабах, спустя год осталось около 3500 карабахских беженцев, следует из данных министерства территориального управления Армении.

В областном центре, городе Капан, живут около 900 беженцев из Карабаха, сообщил “Кавказскому узлу” представитель мэрии. В общине Горис, состоящий из одноименного города и 12 сел, живут, по данным местной администрации, около 1000 беженцев.

С первых дней прибытия беженцев в Армению их временно разместили в гостиницах Гориса. С началом выплат по программе “40+10” переселенцам пришлось покинуть гостиницы, а теперь власти предлагают им воспользоваться жилищной программой правительства Армении, приняв гражданство. По данным администрации общины Горис, в селах беженцы могут иметь свое частное хозяйство, а в городе быть занятыми в сфере услуг, строительства или образования.

Опрошенные “Кавказским узлом” беженцы в Горисе столкнулись с проблемой безработицы. Коля Аванесян из Степанакерта рассказал, что его взрослые дети не смогли трудоустроиться в Горисе. «Но решили не уезжать в Ереван, как это сделали многие. Несмотря на то, что мы городские люди, решили заняться сельским хозяйством, создали частное семейное хозяйство в одном из сел общины Горис, арендовали дом. Начали с кроликов, планируем держать кур, покупать крупный и мелкий рогатый скот. Мы не можем существовать на гуманитарной помощи, хотим жить полноценно, своими трудами. Трудно приспособиться к новой жизни и особенно начинать бизнес, когда не знаешь местный рынок, но мы пока пытаемся обеспечить семейные нужды, больших планов нет», - заявил мужчина.

Назик Погосян из Аскеранского района Нагорного Карабаха рассказала, что ее семья в течение трех дней добиралась по Лачинскому коридору в Армению без еды и воды, теплых вещей и машины. “Когда под обстрелами покидали село, я думала только о безопасности детей. Надеялась, что мы еще вернемся в дом, война закончится, будем жить дальше, но все оказалось не так, как большинство из нас представляло. Еще мы не представляли, что переход будет полон испытаний: из-за почти года блокады все было в дефиците, но в дороге, люди делились, кто чем мог – кусок хлеба или воды для детей. Если была лишняя теплая одежда, то отдавали кому надо, ночью находили ветки, чтоб у костра дети могли погреться. Когда добрались до Гориса, нас устроили в гостинице, бесплатно. Через некоторое время нас спросили, где хотим поселиться, я попросила, чтоб нам выделили дом, где можно создать хозяйство. Так как муж не смог найти работу в городе, решили жить в селе. Так мы попали в одно из сел общины Горис. Помощь получаем, хозяйство есть. Находимся ближе к границе. Уезжать не хотим, надеемся, что мир не допустит здесь войны», - сказала женщина.

Артур Погосян из Мартунинского района Нагорного Карабаха продолжает жить в одной из гостиниц Гориса, куда его распределили в сентябре 2023 года. На родине мужчина имел частный бизнес, несколько торговых точек по продаже овощей и фруктов.

«В Горисе я подумывал возобновить свой бизнес, но изучив ситуацию и рынок, пришел к выводу, что здесь нет больших возможностей. Во-первых, здесь уже есть множество таких магазинов и ларьков, свободных мест на рынке овощей и фруктов просто нет. Во-вторых, население не такое многочисленное, чтобы быть уверенным в успехе дела. Еще есть множество деталей связанные с поставщиками, арендами, все это заставило отбросить эту идею. Перебиваюсь подработками», - поделился он.

Погосян добавил, что он «как и многие карабахцы», предпочитает не спешить с гражданство Армении - беженец опасается лишиться недвижимости в Мартуни

«Я не уверен в надежности гражданства Армении, поэтому пока все оставлю так как есть. Уезжать из Гориса тоже не хочу, здесь жизнь не такая дорогая, как в Ереване, а подработки позволяют просуществовать. Я уже решил для себя, что если уеду, то только в другую страну, так как уже пробовал пожить в Ереване, там кроме тяжелой работы с мизерной зарплатой мне не удалось ничего найти. Со следующего года будут сокращены социальные выплаты, тогда не только мне, но и многим семьям, где нет пенсионеров, детей и инвалидов, будет не то, что трудно, а беспросветно», - констатировал мужчина.

20-летняя Мэри Алахвердян пыталась устроиться на работу в сфере услуг в Горисе, но не нашла вакансий. «Я после школы из-за войны не смогла продолжить учебу в колледже: мы остались без кормильца, я начала помогать маме, чтобы прокормить семью. В Горисе пыталась устроиться, но здесь так мало мест для молодой девушки – лишь торговые точки, и то нет свободных мест. Я думаю уехать в большой город для работы, но не могу оставить мать – у нее после меня еще шестеро детей, самой младшей три года. Надо и маме помочь, и подумать о младших, чтобы хоть они после школы поступили в колледжи. Много тревог, не знаем, что нас ждет. Из Гориса не уезжаем, так как здесь нам уютно, как в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) – дома, климат, люди и диалект похож на карабахский. Нас не волнует, что Горис приграничный населенный пункт, что здесь небезопасно, - главное, что мы ближе к родине, и в случае возвращения, будем одними из первых, кто пустится в дорогу», - поделилась девушка.

Борис Алахвердян, юрист по образованию, живет в Горисе с семьей. Молодой человек хочет найти юридическую практику, но в Горисе, по его словам, нет вакансий. Алахвердян задумывался о переезде Ереван, но уже потерял надежду получить отклик на разосланные резюме.

«Все мои знакомые, которые уехали в Ереван из-за безработицы в областях, устроиться по профессии не могут, работают таксистами или в строительстве. Я не хочу так, но если с 2025 года социальная помощь от государства прекратится, то придется искать любую работу, чтобы помочь родителям. Получится, что зря я столько лет учился», - посетовал молодой юрист.

Борис Алахвердян полагает, что всех карабахцев, которые останутся жить в Армении «вынудят принять гражданство, так как без него продвинуться будет невозможно».

«А многие надеются вернуться на родину - у них там дома, годами созданное хозяйство, счастливая жизнь до войны. Людям кажется, что все это вернется. Со мной консультировались как с юристом: женщина сказала, что не хочет поменять паспорт, так как там ее прописка в отчем доме в Мартакерте и она хочет сохранить эту надпись юридически. Много причин, почему люди не хотят гражданство, но в большинстве случаев это надежда на возвращение», - добавил молодой человек.

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