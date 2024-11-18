Жители Иловлинского района заявили о незаконном нахождении главы на посту

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Участники схода в Иловле заявили, что Иван Гель незаконно находится на посту главы района, так как его полномочия истекли 4 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября жители поселка Иловля провели сход, на котором потребовали провести прозрачные выборы главы района. Активисты, инициировавшие сход, столкнулись с давлением силовиков.

Глава Иловлинского района Иван Гель обвинен в превышении полномочий. По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин, значительные ожоги получили трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он, по данным на май, продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В сентябре дело поступило в суд.

17 ноября жители поселка Иловля обнародовали видеозапись очередного публичного видеообращения на имя начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и генерального прокурора России Игоря Краснова. Видеозапись была сделана 16 ноября. Зачитала петицию бывшая заместитель председателя Иловлинской районной думы Ираида Ковалева в присутствии 13 односельчан. Она сообщила, что активисты воспользовались конституционным правом на подобное видеообращение. К своему видеообращению они добавили кадры видеозаписи со схода граждан, который проходил ранее после конфликтов с представителями местной цыганской общины.

9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей в Иловле после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты. 20 августа председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта членов цыганской общины с местным жителем.

Ираида Ковалева сообщила, что Устав Иловлинского района (пункт 2 статьи 19) устанавливает правила избрания главы района: он избирается районной думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии по результатам конкурса. Срок полномочий главы района - пять лет. Иловлинская районная дума своим решением от 5 ноября 2019 года №3/27 избрала главой района Ивана Геля. Срок его полномочий истек 4 ноября 2024 года.

«Но в нарушение Устава конкурс не был проведен. И Иван Гель, не имея на то законных оснований, продолжает работать в качестве главы района», - зачитала текст обращения Ираида Ковалева. Она также сослалась на закон Волгоградской области № 1626-ОД «О муниципальной службе», который тоже, по мнению активистов, был нарушен. «Район намеренно оставили без руководителя, преследуя неопределенные цели», - отметила Ковалева.

Мы обращались в районную и областную прокуратуры, в областную администрацию. Но никто на жалобы не реагирует

Она напомнила, что в отношении Ивана Геля было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проходит по этому делу судебный процесс. Также Ираида Ковалева сообщила властям о том, что на двух сходах граждан, последовавших после межэтнических конфликтов и после нападений цыган на полицейских в районном центре в 2024 году, жители обвинили главу района Ивана Геля в создавшейся ситуации и выразили ему недоверие. «Все это создает крайне напряженную обстановку в районе. Избрание председателя районной думы осуществлялось под давление главы района Геля, была нарушена процедура самого избрания. Избранная председатель районной думы отсутствовала на заседании. Она находилась за пределами области. Мы обращались в районную и областную прокуратуры, в областную администрацию. Но никто на жалобы не реагирует. Поэтому к вам обращаемся. Просим провести проверку», - завершила чтение публичного послания Ираида Ковалева.

Одна из участников акции на правах анонимности сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ни во время акции, ни после обнародования видеообращения «никакого давления ни от кого не последовало, полиции не было».

«Не было такого, как перед нашим последним сходом, когда ходили по домам активистов полицейские и предлагали что-то подписать. И сейчас сутки прошли - давление не оказывается. Те молодые люди, которые на том сходе взялись снять наше видеообращение, так нам запись и не передали. Мы определили их личности. Это местные жители, студенты. Зачем они так поступили - непонятно», - сказала участница записи.

Бывшая глава Трехостовского сельского поселения Светлана Суркова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что выборы главы района назначены на 6 декабря.

«И снова Гель идет на выборы, ему плевать на мнение народа. Он рекомендован от партии «Единая Россия». Из 28 депутатов 26 - точно члены партии. Догадайтесь, на чьей стороне приоритет среди кандидатов? Куда смотрят наши высшие власти? Мнение народа не волнует никого… Как могут выдвигать главой человека, обвиняемого в уголовном преступлении?» - задается она вопросом.

Суркова также сообщила, что пыталась выдвинуть свою кандидатуру на пост главы района. Но не смогла пройти праймериз партии «Единая Россия», в которой тоже состоит. «Меня попросту "слили". У меня были там хорошие шансы по голосам. Но у них провайдеры "слетели". И прошел Гель. А вот вчера я решила вообще не участвовать в этих выборах, узнав, что там (в районной думе) решили, что Гель будет все же выдвигаться на этот пост, несмотря на протесты населения и заведенное на него уголовное дело», - сказала Светлана Юрьевна.

«Ничего нового» за прошедший месяц в Иловле не произошло, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель района Евгений Фролов.

Ивану Гелю надо бы добровольно отказаться от своих амбиций

«Конфликт с цыганами, похоже, замяли. Тех, кто на сходы ходил, репрессиям не подвергли. Власти просто хотят, чтобы все утихло и ситуация в райцентре улеглась. Этого и жители хотят. Ивану Гелю надо бы добровольно отказаться от своих амбиций. Но за ним стоят, видимо, какие-то люди, которым нужен свой послушный человек при районной власти. Поэтому идут напролом, невзирая на нежелание население видеть Геля на этом посту», - сказал он.

Жительница хутора Светлана Петрова выразила сомнения по поводу сроков пребывания Геля у власти в случае его переизбрания. «Погиб из-за его халатности человек. Неужели суд при наличии такого количества свидетелей обвинения и отягчающих обстоятельств может оправдать Геля? Если же его осудят, понятно, он не сможет занимать вообще никакой государственный и общественный пост. Зачем обострять ситуацию в районе? Неужели нет других достойных кандидатов на эту должность?» - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В социальных сетях началась полемика по поводу вчерашнего видеообращения иловлинских активистов.

«Точно холопы должны просить царя на коленях. Взрослые люди, а с мозгами проблема, нашли кого просить», - высказался анонимный читатель.

«Молодцы. Остался еще порох в пороховницах! Не то, что нынешнее поколение, только языком попросту болтать можете», - высказался читатель под ником "Гость".

Известный в Волгоградской области журналист и публицист Ефим Шустерман оставил по поводу этого обращения следующий комментарий в своем телеграм-канале: «Почитал комментарии к этой публикации (о видеообращении). Можно, конечно, сколь угодно иронизировать по факту изложенного, можно просто махнуть рукой — мол, да и … с ними, с гражданами, но не лучше ли было вообще не доводить ситуацию до абсурда? Ведь если заявители правы по полной, то это не просто скандал, не только головотяпство, а самое что ни на есть издевательство над тем самым МСУ, над совершенствованием которого в поте лица своего трудятся законодатели. И если все именно так, как изложено в обращении, то и о возможных репутационных потерях руководителей области забывать никак не стоит».

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