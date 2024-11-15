Два человека пострадали на акции протеста у парламента Абхазии

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Скорая помощь сообщила о двух пострадавших в ходе столкновений противников инвестсоглашения с Россией и силовиков у здания парламента Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. К участникам протестов у здания парламента Абхазии вышли глава Службы госбезопасности и министр внутренних дел. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента.

С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков. Заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как прибывшие на нее 21 депутат не утвердили повестку.

Два человека, по предварительным данным, получили травмы в результате столкновений на акции у здания парламента Абхазии, сообщило сегодня «РИА Новости» со ссылкой на главврача скорой помощи Сухума.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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