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19:22, 13 ноября 2024

Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии

Cудейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд Прохладненского района счел доказанными утверждения о том, что местный житель Виктор Марчук негативно высказывался о военной операции на Украине, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции, составившие административный протокол по статье о дискредитации армии на жителя Прохладного Виктора Марчука, не предоставили описания случившегося и информации о свидетелях, заключил суд, отправив протокол на доработку. 

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд оштрафовал жителя Прохладного Виктора Марчука по статье о дискредитации армии. В решении, опубликованном на сайте суда, указано, что "в общественном месте, публично, в присутствии иных лиц из числа жителей села, негативно высказывался о проводимой специальной военной операции Российской Федерации, деятельности Президента РФ, органов власти и региональных СМИ".

В суде были допрошены соцсети Марчука, которые сообщили, что "являлись очевидцами данных высказываний, убеждали его так себя не вести". Сам Марчук на заседание не пришел. Суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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