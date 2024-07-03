Суд в Прохладном отказался рассматривать протокол о дискредитации армии

03 июля 2024, 19:41

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Сотрудники полиции, составившие административный протокол по статье о дискредитации армии на жителя Прохладного Виктора Марчука, не предоставили описания случившегося и информации о свидетелях, заключил суд, отправив протокол на доработку.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Прохладненский районный суд поступил административный протокол на местного жителя Виктора Марчука. Сотрудники полиции заявили, что Марчук "публично высказывал свое недовольство проведением специальной военной операции, негативно отзывался о деятельности представителей федеральной и региональной власти а также федеральных СМИ, высказывал несогласие с <решениями> президента Российской Федерации В.В.П. по поводу проведения специальной военной операции на территории Украины", следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Суд указал, что административный протокол в отношении Марчука не соответствует требованиям законодательства. "В нем фактически отсутствует описание события административного правонарушения и также отсутствуют сведения о свидетелях правонарушения, несмотря на имеющееся в протоколе указание о публичном характере совершенного правонарушения", - говорится в определении суда.

Суд постановил вернуть протокол составившему его должностному лицу для устранения недостатков, говорится в документе.

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