RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:17, 8 ноября 2024

Экологи потребовали расследовать гибель леопарда Терека

Леопард Терек. Фото: Телеграм канал t.me/sochigeograf

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переднеазиатский леопард Терек был убит в июле при выпуске в дикую природу, экологи не добились ответа от Минприроды о виновных случившегося и потребовали провести расследование. 

Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» не получило окончательного ответа от Министерства природных ресурсов и экологии России на свой запрос о событиях, произошедших 15 июля 2024 года. Речь идёт о выпуске в дикую природу самца переднеазиатского леопарда по кличке Терек, который был выращен в Центре восстановления леопарда на Кавказе, расположенном на территории Сочинского национального парка, сообщил сегодня "Блокнот-Сочи".

Как указано в сообщении на сайте организации, экологи после появления информации о том, что Терек был убит при выпуске в дикую природу в в заповеднике "Большой Тхач" в Адыгее, добивались о Минприроды ответов на ряд вопросов, в частности, они требовали подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Терека, пояснить необходимость присутствия большого числа людей, в том числе чиновников, при выпуске животного, обоснованность выбора именно этой точки для выпуска леопарда, действительно ли на мероприятии присутствовало большое количество вип-гостей, а также как был решен юридический вопрос с убийством краснокнижного животного и куда делись его шкура и череп.

Ответ за подписью и.о. директора профильного Департамента Минприроды был направлен в организацию 27 сентября. В нём сообщалось, что Минприроды России рассмотрело письмо и «организована проверка информации, изложенной в обращении», говорится на сайте организации. Однако информации о результатах проверки экологи так и не получили. Экологи обратились в Генпрокуратуру с требованием расследовать случившееся. 

Порочную практику выпуска крупных хищников в формате PR-акций с участием обилия гостей стоит прекратить

Расследовать убийство леопарда требовала и и.о. председателя Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина – не содержат ли действия лиц, непосредственно причастных как к гибели леопарда, так и к организации его выпуска в природу, признаки преступлений незаконной добычи животных и халатности (статьи 258.1 и 293 Уголовного кодекса РФ).

"Проверку по делу гибели краснокнижного леопарда Терека проводит прокуратура республики Адыгея. Со своей стороны, с просьбой о проверке по этому печальному инциденту обратилась в Следственный комитет РФ", - написала она в своем Telegram-канале 30 сентября.

"Порочную практику выпуска крупных хищников в формате PR-акций с участием обилия гостей стоит прекратить", - добавила она.

Леопарда застрелили, когда он побежал в сторону главы Минприроды Александра Козлова, сообщил сегодня Telegram-канал Baza. По его данным, на церемонии присутствовали охранники министра, директор заповедника, вооружённые инспекторы, пресса и несколько специалистов. Во время выпуска Терек бросился в сторону людей, среди которых находился министр. Те, у кого было оружие, начали стрелять. Сначала в воздух, затем — и в Терека, говорится в публикации.

По данным источника Telegram-канала , «стреляли в тот момент все, а вот кто попал — вопрос». Оружие было и у охранников министра, и местных инспекторы.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе была запущена по инициативе Владимира Путина в 2009 году. Ежегодно на нее выделяется несколько десятков миллионов рублей (в 2022 году — более 50 млн). В рамках нее выпущено в природу 15 леопардов. Терек должен был стать 16-м, а его сестра Рица — 17-й. Информации о выпуске Рицы в настоящий момент нет, сообщило 30 августа издание "Кедр".

Переднеазиатский (кавказский) леопард занесён в Красную книгу Российской Федерации как исчезающий. Общая популяция в мире не превышает 1000 особей, большинство из которых живут в Иране (около 600). Также встречается в Афганистане (около 200), Туркменистане (90–100), Азербайджане (10–13), Армении (10–13). В России был полностью истреблён, теперь на Кавказе выпускают в дикую природу особей выращенных в Центре восстановления леопарда, говорится на сайте Русского географического общества.

"Кавказский узел" также писал, что на форуме "Сочи-2017" некоммерческая организация "Центр природы Кавказа" и представители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Адыгеи подписали соглашения о сотрудничестве по сохранению переднеазиатского леопарда, а также европейского зубра и каспийского тюленя.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:55, 8 ноября 2024
Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом
16:24, 8 ноября 2024
Житель Ингушетии обвинен в подготовке взрыва на нефтебазе
15:38, 8 ноября 2024
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца
13:54, 8 ноября 2024
Аферы в Минобразования Дагестана привели к уголовному делу
12:54, 8 ноября 2024
Пикетчица в Белой Калитве выступила в защиту парка
11:48, 8 ноября 2024
Задержан подозреваемый в покушении на врача Динислама Айдинова в Карачаевске
Все события дня
Новости
Квартира для аренды. Фото с сайта "Островок", https://ostrovok.ru/hotel/russia/makhachkala/low/?trip_type=tourism_trip&dateless_form=yes
05 ноября 2024, 22:05
Республики Северного Кавказа отличились наименьшей доступностью аренды жилья
Спецоперация на Украине. Фото: https://ric.mil.ru/
05 ноября 2024, 08:34
Власти признали убитыми на Украине более 5200 бойцов с юга России
Девочки в хиджабах в школе. Фото "Черновика" https://chernovik.net/sites/default/files/styles/wide_1200_/public/2012/12/img_8613.jpg.webp?itok=IbDNb0MS
29 октября 2024, 00:28
Межиев осудил запрет хиджабов в школах Владимирской области
Фотозона в Магасе, фото: foto-ram.ru
28 октября 2024, 02:42
Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по развитию науки и технологий
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Рамазан Рабаданов. Скриншот видео Телеканал ННТ / YouTube
08 ноября 2024, 15:38
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Изолятор временного содержания в Махачкале. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru/
07 ноября 2024, 10:04
Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше