Экологи потребовали расследовать гибель леопарда Терека

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Переднеазиатский леопард Терек был убит в июле при выпуске в дикую природу, экологи не добились ответа от Минприроды о виновных случившегося и потребовали провести расследование.

Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» не получило окончательного ответа от Министерства природных ресурсов и экологии России на свой запрос о событиях, произошедших 15 июля 2024 года. Речь идёт о выпуске в дикую природу самца переднеазиатского леопарда по кличке Терек, который был выращен в Центре восстановления леопарда на Кавказе, расположенном на территории Сочинского национального парка, сообщил сегодня "Блокнот-Сочи".

Как указано в сообщении на сайте организации, экологи после появления информации о том, что Терек был убит при выпуске в дикую природу в в заповеднике "Большой Тхач" в Адыгее, добивались о Минприроды ответов на ряд вопросов, в частности, они требовали подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Терека, пояснить необходимость присутствия большого числа людей, в том числе чиновников, при выпуске животного, обоснованность выбора именно этой точки для выпуска леопарда, действительно ли на мероприятии присутствовало большое количество вип-гостей, а также как был решен юридический вопрос с убийством краснокнижного животного и куда делись его шкура и череп.

Ответ за подписью и.о. директора профильного Департамента Минприроды был направлен в организацию 27 сентября. В нём сообщалось, что Минприроды России рассмотрело письмо и «организована проверка информации, изложенной в обращении», говорится на сайте организации. Однако информации о результатах проверки экологи так и не получили. Экологи обратились в Генпрокуратуру с требованием расследовать случившееся.

Порочную практику выпуска крупных хищников в формате PR-акций с участием обилия гостей стоит прекратить

Расследовать убийство леопарда требовала и и.о. председателя Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина – не содержат ли действия лиц, непосредственно причастных как к гибели леопарда, так и к организации его выпуска в природу, признаки преступлений незаконной добычи животных и халатности (статьи 258.1 и 293 Уголовного кодекса РФ).

"Проверку по делу гибели краснокнижного леопарда Терека проводит прокуратура республики Адыгея. Со своей стороны, с просьбой о проверке по этому печальному инциденту обратилась в Следственный комитет РФ", - написала она в своем Telegram-канале 30 сентября.

"Порочную практику выпуска крупных хищников в формате PR-акций с участием обилия гостей стоит прекратить", - добавила она.

Леопарда застрелили, когда он побежал в сторону главы Минприроды Александра Козлова, сообщил сегодня Telegram-канал Baza. По его данным, на церемонии присутствовали охранники министра, директор заповедника, вооружённые инспекторы, пресса и несколько специалистов. Во время выпуска Терек бросился в сторону людей, среди которых находился министр. Те, у кого было оружие, начали стрелять. Сначала в воздух, затем — и в Терека, говорится в публикации.

По данным источника Telegram-канала , «стреляли в тот момент все, а вот кто попал — вопрос». Оружие было и у охранников министра, и местных инспекторы.



Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе была запущена по инициативе Владимира Путина в 2009 году. Ежегодно на нее выделяется несколько десятков миллионов рублей (в 2022 году — более 50 млн). В рамках нее выпущено в природу 15 леопардов. Терек должен был стать 16-м, а его сестра Рица — 17-й. Информации о выпуске Рицы в настоящий момент нет, сообщило 30 августа издание "Кедр".

Переднеазиатский (кавказский) леопард занесён в Красную книгу Российской Федерации как исчезающий. Общая популяция в мире не превышает 1000 особей, большинство из которых живут в Иране (около 600). Также встречается в Афганистане (около 200), Туркменистане (90–100), Азербайджане (10–13), Армении (10–13). В России был полностью истреблён, теперь на Кавказе выпускают в дикую природу особей выращенных в Центре восстановления леопарда, говорится на сайте Русского географического общества.

"Кавказский узел" также писал, что на форуме "Сочи-2017" некоммерческая организация "Центр природы Кавказа" и представители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Адыгеи подписали соглашения о сотрудничестве по сохранению переднеазиатского леопарда, а также европейского зубра и каспийского тюленя.

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