Ограничения на проезд по улицам Баку возмутили водителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На дорогах в центре Баку выделены специальные полосы, проезд по которым разрешен только гостям климатической конференции COP29, и это усугубило проблему автомобильных пробок в городе.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

С 1 ноября на 26 улицах Баку запрещен въезд на полосы для движения, организованные в связи с СОР29, сообщило со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта "Азертадж", публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь Дорожная полиция Баку сообщила, что в связи с COP29 с 4 по 10 ноября будет ограничено движение транспорта на территории Транспортно-обменного центра "Кёроглу" (со стороны Олимпийской деревни), Бакинского олимпийского стадиона и прилегающих территорий, передал корреспондент "Кавказского узла".

Баку и до COP29 был перегружен автомобильным транспортом, и чтобы мотивировать горожан ездить на велосипедах и общественном транспорте, в этом году на улицах и проспектах центральных и примыкающих к центру районов проложены выделенные автобусные и велосипедные полосы. К ним прибавились выделенные полосы для автомобилей, используемых в COP29. На этих полосах разрешено передвигаться автомобилям такси, если они на электрической тяге. В результате всех этих изменений ширина дорог, доступная для большинства автомобилей, сузилась примерно на 20%. При этом за въезд на выделенные полосы предусмотрен штраф в 100 манат (около 58,8 доллара). Нарушения регистрируются автоматически с помощью уличных камер, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Дорожной полиции Баку.

Житель Баку Рамиз Микаилов заметил, что и в обычные дни в Баку наблюдаются пробки, и из-за введенных ограничений он решил пока не пользоваться своим автомобилем. "Я не намерен ездить в автомобиле в эти дни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нам остаётся покупать летающие автомобили

Бакинец Азер Расулов сообщил, что оштрафован на 100 манатов за въезд на выделенную полосу. Корреспонденту "Кавказского узла" он объяснил свое нарушение наличием целых трех выделенных полосами на автомобильной дороге. "Одну нарисовали для велосипедистов, вторую для автобусов, третью для машин COP29. Нам остаётся покупать летающие автомобили. Никому не интересны трудности обычных водителей. Дай Аллах нам терпения", - сказал Расулов.

Водитель такси Шахрияр Магеррамов считает правильным создание выделенных полос для проезда гостей международного форума, однако раскритиковал организацию движения в Баку. "Они увидят, что в Азербайджане введены условия для развития экологического транспорта. Гости будут жить в центральных отелях и не увидят дороги в жилых районах Ени Ясамал, Батамдар, Алатава, Сураханы, Разино, Нефтчиляр, Кешля, НЗС, в микрорайонах Баку. Гостям покажут шоу "Такие у нас красивые дороги". Вне 5-10 центральных городских дорог есть сотни других, по которым гости не ездят. […] Для демонстрации гостям нарисовали в центре города [выделенные] полосы, и получилась ненормальная общегородская пробка. Городские дороги теперь парализованы", - сказал таксист корреспонденту "Кавказского узла".

Автобус едет по выделенке 500-800 метров, потом снова застревает в пробке

Председатель оппозиционной партии REAL, экономист Натиг Джафарли отметил неэффективность выделенных автобусных полос. "В разных странах мира, в городах предусмотрены специальные дороги для общественного транспорта. Это нормально, общественный транспорт должен иметь преимущество. Но в Баку в последнее время увеличилось количество нелогично проложенных “автобусных полос”. Нелогично потому, что дороги для общественного транспорта дают эффект, когда нет перекрестков, когда автобусы не застревают в пробках. А в Баку выделенная дорога для общественного транспорта часто прерывается, автомобили в этих местах заполняют полосу движения автобусов. В итоге, например, автобус едет по выделенке 500-800 метров, потом снова застревает в пробке. Выделенные полосы не имеют никакого эффекта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его оценке, общественный транспорт находится "в упадке". "Автобусы, метро переполнены, интервал движения общественного транспорта большой. Отсутствует стимуляция ездить в общественном транспорте. Не предлагается приобретать дешевые часовые, однодневные, месячные, годовые билеты. В любом случае стоимость проезда одна. А могли бы продавать купленные заранее билеты по 45 гяпик, при стоимости проезда с купленным в момент посадки билета 50 гяпик", - сказал экономист.

Иногда вынужденно чуть заедешь на полосу, и вот тебе - штраф в 100 манатов

Штраф в 100 манатов за выезд на выделенную полосу Джафарли считает справедливым в случае, "если выделенные полосы проложены логично". "Но есть улицы, дороги, где иногда вынужденно чуть заедешь на полосу, и вот тебе - штраф в 100 манатов. Логика штрафа должна быть в воспитании правильных привычек, а не для очищения кармана населения. Ведь даже 30-манатный штраф - это тяжелое бремя для 95% водителей. 100 манатов якобы ввели для давления на зажиточный (чиновничий) класс, на их детей, но почти каждый день мы видим, как машины с номерными знаками, принадлежащими государственно-правительственным органам, проезжают по автобусным полосам. Хорошо, вы ввели 100-манатные штрафы против чиновников, это 5% от всех автомобилей. А в чем вина 95% водителей, которые эти 100 манат зарабатывают за несколько дней тяжелого труда?" - сказал Натиг Джафарли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.