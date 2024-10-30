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09:50, 30 октября 2024

Гражданин Афганистана осужден за подготовку теракта в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Афганистана Фавзана Мусу Хана, признав его виновным в подготовке взрыва в здании посольства.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля 2023 года Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась об аресте гражданина Афганистана Фавзана Муса Хана 1990 года рождения. По версии ведомства, он планировал теракт в Азербайджане около посольства одной из стран.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Фавзана Мусу Хана к 10 годам лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима, сообщает сегодня АПА.

Суд пришел к выводу, что Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан с намерением совершить теракт во время своего пребывания в Баку. Он вел наблюдение у здания посольства одного из государств, установил контакты с другими людьми для привлечения их к теракту и для их финансовой помощи в приобретении оружия и взрывчатых веществ, пишет сегодня haqqin.az.

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Автор: "Кавказский узел"

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