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00:35, 25 октября 2024

Два бойца из Фролово убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Пужановский и Константин Смирнов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 962 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 960 бойцов из Волгоградской области.

Санитар медицинского взвода, рядовой Руслан Пужановский и  водитель спецавтомобиля, рядовой Константин Смирнов убиты в военной операции на Украине, сообщила 24 октября администрация Фролово, отчитываясь о передаче родным убитых орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 962 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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