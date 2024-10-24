Парламент Армении принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс

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Поправки в Избирательный кодекс, которые позволяют отменить итоги голосования в случае объявления военного или чрезвычайного положения и назначить новые выборы, в первом чтении поддержало парламентское большинство.

Как писал "Кавказский узел", инициатива Минюста Армении позволяет приостановить процесс голосования в случае объявления чрезвычайного или военного положения до завершения подсчета голосов и подведения окончательных итогов, чтобы затем организовать новое голосование. Правящая сила пытается создать себе возможность отменить результаты выборов в случае нежелательного итога голосования.

Армянские парламентарии приняли в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Армении. Изменения позволят отменить итоги голосования в случае объявления военного или чрезвычайного положения и назначить новые выборы, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию на парламентском YouTube-канале.

За инициативу, предложенную Минюстом, проголосовало 65 депутатов, против высказались 28 парламентариев.

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