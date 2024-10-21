Ингушетия оказалась в хвосте рейтинге по доходам населения

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Среднедушевой доход жителей Ингушетии составляет 23,3 тысячи рублей, на эти деньги они могут купить 1,19 фиксированных набора потребительских товаров и услуг. Это худший показатель в России.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по доходам населения за 2023 год последнее место заняла Ингушетия, где более 27% жителей живут за чертой бедности.

Рейтинг регионов России по доходам населения по данным за второй квартал текущего года опубликовало сегодня, 21 октября, РИА "Новости". Из него следует, что среднедушевой доход граждан страны составил 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи выше, чем данные на тот же период прошлого года. Регионы расположены в рейтинге в зависимости от соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Среди регионов юга России самые высокие доходы - у жителей Краснодарского края, который находится на 19-й позиции в рейтинге. Кубанцы получают, согласно данным региональной статистики, в среднем 58,8 тысячи рублей в месяц, на которые можно приобрести 2,58 фиксированных набора потребительских товаров и услуг.

Адыгея заняла в рейтинге 27-е место (45,7 тысячи рублей в месяц и 2,34 набора товаров и услуг, которые можно купить на эти деньги), Ростовская область - 36-е место (49,7 тысячи рублей; 2,28 набора товаров и услуг), Астраханская область - 60-е место (38,3 тысячи рублей и ровно два набора), Волгоградская область - 63-е место (38,6 тысячи рублей и 1,97 набора товаров и услуг), Северная Осетия - 64-е место (37,4 тысячи рублей и 1,94 набора), Дагестан - 69-е место (37,4 тысячи рублей и 1,89 набора), Кабардино-Балкария - 75-е место (37 тысяч рублей и 1,78 набора), Калмыкия - 77-е место (34,5 тысячи рублей и 1,75 набора), Ставропольский край - 81-е место (34,9 тысячи рублей и 1,60 набора), Чечня - на 82-м месте (30,8 тысячи рублей и 1,53 набора), Карачаево-Черкесия - на 84-м месте (25,8 тысячи рублей и 1,32 набора).

На последнем месте рейтинга находится Ингушетия, где средняя зарплата составляет 23,3 тысячи рублей, на которые можно приобрести 1,19 набора товаров и услуг.

На первом месте рейтинга, для сравнения, Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем жители получают по 156,2 тысячи рублей, на которые могут купить 6,03 набора товаров и услуг.

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