Ингушетия оказалась на последнем месте рейтинга регионов по доходам населения

01 июля 2024, 01:46

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В Ингушетии более 27% населения живут за чертой бедности, этой худший показатель среди всех регионов России, следует из данных Росстата.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России за 2022 год по доходам населения Ингушетия заняла последнее место, в республике 30,5% населения живут за чертой бедности.

Рейтинг регионов России по доходам населения в 2023 году опубликовало сегодня, 1 июля, РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата по доходам и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Позиции в рейтинге регионы заняли по отношению этих двух показателей. Кроме того, учтено количество семей, чей уровень дохода ниже официальной границы бедности.

Среди регионов юга России самое высокое место в рейтинге занял Краснодарский край, расположившийся на 21-м месте. Отношение доходов населения к расходам в регионе составляет 1,89, за чертой бедности живет 8,7% населения.

Ростовская область находится на 35-м месте рейтинга (1,73 и 9,6% населения соответственно), Адыгея - на 42-м месте (1,71 и 8,4%), Дагестан - на 48-м месте (1,66 и 12,8%), Астраханская область - на 52-м месте (1,64 и 9,7%), Волгоградская область - на 63-м месте (1,57 и 9,1%), Кабардино-Балкария - на 66-м месте (1,53 и 14,2%), Северная Осетия - на 67-м месте (1,52 и 11,6%), Чечня - на 74-м месте (1,42 и 17,4%), Ставропольский край - на 80-м месте (1,30 и 11,3%), Калмыкия - на 82-м месте (1,19 и 18,8%), Карачаево-Черкесия - на 84-м месте (1,10 и 20,6%).

Последнее место рейтинга заняла Ингушетия, где жители могут приобрести на медианный доход 1,10 фиксированного набора товаров и услуг, при этом 27,7% жителей республики живут за чертой бедности.

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