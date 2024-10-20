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13:59, 20 октября 2024

Контрактник из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Шолиев убит в военной операции на Украине, сообщил глава Октябрьского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 97 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 96 бойцов из Калмыкии.

В поселке Хошеут прошли похороны Сергея Шолиева, убитого в военной операции на Украине, сообщил 12 октября на своей странице во "Вконтакте" глава Октябрьского района Калмыкии Басанг Убушаев.

Сергей Шолиев заключил контракт с Минобороны и был убит в феврале 2024 года во время штурма высоты вблизи села Клещеевка, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 97 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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