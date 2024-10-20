Отчет губернатора о ремонте автотрассы вызвал скепсис у ростовчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался в своем телеграм-канале о завершении ремонта участка автодороги "Ростов-на-Дону – Ставрополь". Местные жители, комментируя его пост, раскритиковали власти за темпы ремонта трассы, а также указали на ряд нерешенных проблем в сфере ЖКХ.

О завершении ремонта участка автодороги "Ростов-на-Дону – Ставрополь" в Целинском районе губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался сегодня в своем телеграм-канале.

"В следующем году отремонтируем еще 7,4 километра этой автодороги", – пообещал он.

На 11.00 мск этот пост в телеграм-канале Василия Голубева, на который подписаны более 82,5 тысячи пользователей, набрал около 7,5 тысячи просмотров и 16 комментариев.

"О, да! 7,4 километра в год, вот это темп! Настоящий повод для гордости", – сыронизировал пользователь с ником А.

"Этой радости очень ненадолго. Как у нас кладут асфальт, все знают. Поэтому дорожники всегда с работой", – написал пользователь Dinash.

"Должно было стать четыре полосы, тогда о чем-то можно было бы говорить. А пока это пыль в глаза", – заявил пользователь с ником Kea.

"Кажется, ничего не поменялось. Просто, эту дорогу перекрасили", – считает Mr.Nikitich.

Другие комментаторы пожаловались на прочие проблемы в сфере ЖКХ. "С дорогами все хорошо, а вот, что с отоплением в высотных домах по улице 2-й Краснодарской в городе Ростове-на-Дону? Опять дома с трех часов утра сидят в холоде из-за порыва или еще непонятно чего в теплосетях", – написала Лариса Пожогина.

"Дороги – это хорошо. Но на Малиновского 72 уже сутки нет отопления, мы замёрзли", – подчеркнула Анжелика Онегова.

"Посёлок Красный Новошахтинск. Дорога ужас. Одни колдобины", – пожаловалась Наталья.

"Уважаемый губернатор, пожалуйста, сделайте дорогу в поселок Саркел Цимлянского района. Там нет асфальта со времен Советского Союза, и света нет по улице, не горят фонари в вечернее время", – отметила Люда.

"1,3 километра дороги между станицей Кривянской и городом Новочеркасском вы когда-нибудь сделаете? Президенту пишем, письма в Минтрансе области оседают, ни ответа, ни привета! ГТРК "Дон-ТР" репортаж снимали, никакого толка. Спасибо, люди вскладчину сами щебень покупают и отсыпают эти несчастные 1300 метров. А эта дорога – единственный дублёр, по которому можно добраться из поселка Донского, станиц Заплавской, Кривянской и Бессергеневской в Первомайский район города Новочеркасска. Если что-то случится с мостом на спуске Герцена в Новочеркасске, десятки тысяч людей будут отрезаны от своих мест работы, а экстренные службы не смогут оперативно прибыть на помощь", – указал Sergey Minaev.

"Подскажите, когда будет отопление по адресу улица Пушкинская, 5-7? Теперь еще и вода холодная почти не идет, с чем это связано?" – спросила Ксения.

"Ваша администрация сообщила, что по данным "Водоканала" водоснабжение на Штахановского 10/4 подаётся в полном объёме. Так, когда мы это почувствуем? В ноябре год без воды", – пожаловался пользователь с ником Ani.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.