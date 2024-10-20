Оставлен в силе приговор полицейскому из Шахт за разглашение гостайны

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Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор бывшему сотруднику угрозыска из Шахт Александру Стратонову, который был осужден на два года за разглашение гостайны.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года Ростовский областной суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего сотрудника угрозыска города Шахты, признав его виновным в разглашении государственной тайны. По версии следствия, Александр Стратонов предоставил предпринимателю информацию о результатах негласных оперативно-разыскных мероприятий, которые составляли государственную тайну.

Жалобу бывшего полицейского Александра Стратонова, который был приговорен к двум годам колонии общего режима за разглашение гостайны, рассмотрел Верховный суд Российской Федерации, пишет 19 октября 1rnd.ru.

Суд пришел к выводу, что оснований для пересмотра приговора нет, и оставил его в силе, информирует "Привет Ростов".

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