Полицейский из Шахт получил срок за разглашение гостайны

29 декабря 2023, 01:10

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Ростовский областной суд назначил два года заключения бывшему сотруднику угрозыска из Шахт, признав его виновным в разглашении государственной тайны.

Осужденный Александр Стратонов возглавлял отделение межрайонного отдела в управлении уголовного розыска.

О приговоре бывшему полицейскому сообщило областное управление ФСБ.

Согласно версии следствия, Стратонов предоставил некоему предпринимателю информацию о результатах негласных оперативно-разыскных мероприятий. Эти сведения, по данным силовиков, составляли государственную тайну, а индивидуальный предприниматель, которого информировал сотрудник угрозыска, доступа к ней не имел.

"Приговором Ростовского областного суда Стратонов признан виновным, ему назначено два года колонии общего режима", - цитирует 28 декабря сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

В ФСБ не уточнили, когда было совершено преступление, признал ли обвиняемый себя виновным и чем были, по версии следователей, мотивированы его действия.

Статья, по которой осужден Стратонов (часть 1 статьи 283 УК России), предусматривает до четырех лет лишения свободы. В картотеке дел на сайте Ростовского областного суда имена всех обвиняемых по этой статье скрыты.

Комментариями от осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре Краснодарский краевой суд назначил бывшему оперуполномоченному регионального управления МВД России штраф в 100 тысяч рублей за разглашение гостайны.

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