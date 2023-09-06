Бывший кубанский силовик оштрафован за разглашение гостайны

06 сентября 2023, 05:29

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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего оперуполномоченного краснодарской полиции за раскрытие содержания документов, которые относятся к государственной тайне.

Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному ГУ МВД России по Краснодарскому краю, признанному виновным в разглашении государственной тайны.

По данным следствия, краснодарец в январе в телефонном разговоре с посторонним раскрыл информацию о содержании документов, к которым имел доступ. Тем самым оперуполномоченный, чьи имя и фамилия, не называются, допустил разглашение сведений, составляющих гостайну, но при этом признаков преступления, связанных с государственной изменой или шпионажем, выявлено не было, пишет 5 сентября "Коммерсант".

Нарушение оперуполномоченного было раскрыто сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). В суде мужчина свою вину признал. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает РБК.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2022 года в Краснодарском крае был задержан сотрудник фирмы "Бондюэль-Кубань" Дмитрий Блинов, которого обвинили в незаконном получении сведений, относящихся к гостайне.

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