Оппозиционер Абдуллаев арестован в Баку на 20 суток

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Суд в Баку приговорил к административному аресту Техрана Абдуллаева, который участвовал в акции солидарности с лидером оппозиционной партии Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября, в день очередного заседания Насиминского райсуда Баку по уголовному делу председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, полиция применила особые меры против собравшихся перед судом сторонников Керимли. В частности, силовики закрыли чайхану, расположенную у здания суда, где собрались сторонники Керимли, а самому политику, обвиняемому в клевете, мешали проводить брифинг для прессы.

Член Сураханского районного отделения ПНФА Техран Абдуллаев перестал выходить на связь 15 октября, и трое суток о нем не было никакой информации ни у родственников, ни у однопартийцев, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Только вчера (18 октября) стало известно, что он находится в Бинагадинском пункте содержания арестованных в административном порядке. Оказалось, что он арестован, но на какой срок - неизвестно. В чем конкретно его обвинили - также неизвестно", - сказал он.

По его словам, Абдуллаев в последнее время участвовал в спонтанных акциях ПНФА перед зданием Насиминского районного суда в связи с процессом над лидером партии Али Керимли. Однопартийцы считают, что арест Абдуллаева может иметь «показательный характер» с целью запугать сторонников Керимли, чтобы люди не приходили к суду для демонстрации поддержки оппозиционеру.

«Власти и так создают помехи, чтобы люди не собирались перед зданием суда. В последний раз, 14 октября, вся территория перед зданием суда была вдруг занята легковыми и грузовыми автомобилями. Внутри машин сидели люди, похожие на правоохранителей в штатском. Когда Али Керимли выступал перед журналистами, во многих автомобилях вдруг заработала сигнализация, некоторые стали сигналить. Более того, даже чайхану рядом с судом закрыли, чтобы активисты не могли там ожидать завершения процесса», - заявил Адилов.

ПНФА привлекла к защите Абдуллаева адвоката Немата Керимли. Он выяснил, что Абудуллаев арестован на 20 суток решением Сураханского районного суда Баку от 15 октября.

«Решение суда получить не удалось. И пока не ясно конкретно, какое правонарушение ему вменили. 21 октября я постараюсь получить решение суда и встретиться с самим Абдуллаевым. Очевидно, в тот же день или 22 октября будет подана апелляция на арест», - сказал Немат Керимли.

Адвокат добавил, что Абдуллаева могли обвинить в неподчинении полиции. "Как это часто происходит с политическими активистами", - пояснил он.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев. Дежурный сотрудник Сураханского райсуда предложил корреспонденту "Кавказского узла" для прояснения информации об Абдуллаеве «позвонить в понедельник».

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