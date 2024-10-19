Жители Гаджигабульского района рассказали о последствиях стихийного бедствия

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В результате обильных дождей в Гаджигабульском районе Азербайджана у фермеров погиб урожай, а собранные плоды невозможно вывезти, так как дороги размыты. У сельчан повреждены дома, погиб домашний скот, рассказали местные жители. Власти сообщили, что спецкомиссия подсчитывает ущерб и затем будет решаться вопрос о выплате компенсаций.

Как информировал "Кавказский узел", 13 октября более 300 домов оказались подтоплены в Гаджигабульском районе Азербайджана в результате обильных дождей, из зоны подтопления эвакуировали 11 человек. Власти сообщили, что все эвакуированные разместились у родственников.

Вода из домов и дворов жителей Гаджигабульского района уже откачена, люди приводят в порядок свои дворы, дома, жизнь постепенно возвращается в привычное русло, рассказал 18 октября корреспонденту "Кавказского узла" глава муниципального совета города Гаджигабула Сахил Шукюров.

По его словам, вопрос о форме и размере компенсаций пострадавшим будет решаться государственными органами, поскольку у муниципальных органов нет ресурсов для этого.

Для оценки ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия, создана специальная рабочая группа из сотрудников местной администрации, МЧС и других центральных государственных органов, рассказал один из членов комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Гаджигабульского района.

"По нашим предварительным подсчетам пострадали около 500 домохозяйств. Где-то подтопило только дворы, где-то водой были залиты жилые помещения, хозяйственные постройки. Специальная рабочая комиссия уже приступила к оценке ущерба. Они ходят по дворам, оценивая ущерб на месте. На оценку общего ущерба понадобится около 1 месяца времени, после этого правительству будет представлены предложения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя нет разрушенных домов, но есть постройки, оказавшиеся в аварийном состоянии и жильцы покинули их, продолжил член комиссии.

"В дни проливных дождей были эвакуированы 11 человек. Но они покинули дома из-за того, что оказались полностью заблокированными, поскольку не могли выходить из домов. Однако их дома были каменные, прочные и строения сильно не пострадали и люди вернулись. Вместе с тем, три дома, построенные из сырого кирпича, оказались в аварийном состоянии. Жильцы покинули их. Этим людям было предложено жилье в социальных объектах, но они предпочли перебраться к родственникам. Некоторые жильцы, чьи дома не сильно пострадали, но из-за сырости и грязи во дворах также временно перебрались в другие места. Одни переселились в свои другие дома в селах, другие – к родственникам", – пояснил член комиссии.

Житель села Удуллу Сакит Алиев рассказал, что у него подтопило не только дом, но и гранатовый сад.

"Из домов воду откачали. В садах вода еще остается, но даже после ее полной откачки будет образован ил, наверное, высотой в полметра. И это пришлось как раз в период созревания граната и сбора плодов. Дело в том, что гранат от переизбытка воды, повышенной влажности быстро портится. В этом году гранат в наших местах был и так не урожайным, а наводнение вовсе погубило продукцию. Уже на деревьях плоды, не успев созреть, гниют, падают с деревьев. С другой стороны, водой размыло дороги, даже уже собранный урожай невозможно вывезти. Никто нам ничего не говорит, будут ли нам выплачены какие-то компенсации. Местные власти говорят, что "мы ничего не знаем", "ждите", – рассказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Гаджикабула Мирфатима Ибрагимова отметила, что водой подтопило двор ее дома.

"Занимаемся тем, что выгребаем из двора грязь. Этот сель поставил нас в плохое положение. Вся домашняя птица – куры, цыплята погибли", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Ибрагимова отметила, что пока неизвестно будет ли за ущерб выплачена компенсация.

Другая жительница Гаджикабула Гюляр Аббасова сказала, что во время ливня на ее улице люди самостоятельно оказывали друг другу помощь.

"У меня сын остался на втором этаже дома спящим. Соседский парень пролез через воду домой и спустил его. Люди сами друг другу помогали. У нас в результате ливня рухнул забор. Пока никто нам не помог. Никто нами не интересовался", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

За ущерб, понесенный в результате стихийного бедствия, государство обязано оказывать материальную помощь жителям для возмещения ущерба, если даже дом и хозяйства не были застрахованы, отметил глава НПО "Поддержка аграрных реформ" Вахид Магеррамли.

"Как правило, когда население массово терпит ущерб в результате наводнений или землетрясений, государство если и не полностью, то частично компенсирует потери. Если, дом пришел в негодность, жильцу строят дом хотя бы с минимальной жилой площадью. Если есть необходимость в капитальном ремонте, то это тоже делается. Утраченное имущество – мебель, бытовая техника также должны компенсироваться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос как оценивается ущерб за падеж птицы, скота, урожай фруктов, зерновых культур и прочее, Магеррамли ответил, что для этого имеется методологическая база.

"В каждом районе есть отделы статистики, и там содержатся примерные данные о количестве мелкого и крупного рогатого скота. За плодовые деревья и растительные культуры подсчеты ведутся исходя из средней производительности за единицу площади. Конечно за потерю нескольких кур, компенсаций не дадут. Но за животноводческие хозяйства, зарегистрированные как субъекты предпринимательства граждане могут требовать компенсации", – пояснил Магеррамли.

Пострадавшие от стихийного бедствия жители вправе рассчитывать на компенсации от властей, подчеркнул юрист, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров.

"В Азербайджане действует закон об обязательном страховании жилья. Однако многие, в особенности в сельской местности не соблюдают его, и возможно даже не знают об его существовании. Из-за бедности населения, людей за отсутствие страховки пока не штрафуют", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если ущерб понесен в результате стихийного бедствия, то его размер оценивается, а затем распоряжением Кабинета министров выдается пострадавшим помощь в виде денег или в материальной форме – восстановлении жилья, предоставления мебели, техники и так далее. "Пострадавшие в первую очередь должны сами обращаться с документами на имущество к местным властям, после чего специальная комиссия оценит нанесенный ущерб", – отметил Сафаров.

По его словам, лишенные компенсаций или несогласные с размерами компенсаций могут обращаться в суды.

О назначении жителям Гаджигабульского района компенсаций можно будет говорить только после оценки ущерба, отметил сотрудник Кабинета министров. При этом он подчеркнул, что центральные власти Азербайджана всегда оказывают помощь жителям после стихийного бедствия. "За последние 15 лет <…> населению было выплачено для возмещения ущерба один миллиард манатов (около 588 миллионов долларов)", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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