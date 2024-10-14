Эвакуированные жители Гаджигабульского района разместились у родственников

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Все эвакуированные из-за подтоплений домов жители Гаджигабульского района Азербайджана разместились у родственников, в регионе прекратились обильные дожди, и спасатели продолжают откачивать воду с затопленных участков. В районе давно не было сильных дождей, из-за чего жители и чиновники перестали следить за состоянием ливневок. Это и стало причиной подтоплений, заявили в местной администрации.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 октября более 300 домов оказались подтоплены в Гаджигабульском районе Азербайджана в результате обильных дождей, из зоны подтопления эвакуировали 11 человек.

По словам главы муниципального совета Гаджигабула Сахила Шукюрова, эвакуированным местным жителям было предложено временное жилье в социальных объектах, однако они предпочли разместиться у родственников.

Шукюров уточнил, что подача электричества в городе полностью восстановлена. "Сейчас дождь прекратился, интенсивно проводятся меры по откачке воды из домов и дворов. Задействованы силы МЧС, гражданской обороны, привлечены ресурсы ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство", техника районных предприятий", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В результате подтопления повреждений жилых домов нет, уточнил Шукюров.

В муниципалитете Атбулаг, в который входят села Атбулаг и Гызылбурун подтопило пять домохозяйств, сообщил глава местного муниципального совета Тахир Гюльалиев.

"Такого дождя мы не ожидали. Многие годы у нас засуха. Это и расслабило местных жителей. Многие перестали расчищать арыки (канавы вдоль дворов). Такого проливного и продолжительного дождя не было, наверное, с начала 1980-х годов. Были в отдельные годы ливни, конечно, но они продолжались 5-10 минут. А вчера словно из ведра лило целый час. У нас в муниципалитете подтопило пять дворов. Сейчас мы своими силами заняты откачкой воды, потому что вся техника и силы брошены в райцентр, там, наверное, 200 домов подтопило", – сказал Гюльалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Свести к минимуму последствия стихийного бедствия в селе Губалы-Балоглан удалось в результате заблаговременно принятых мер, отметил глава местного муниципального совета Мирджафар Аскеров.

Он рассказал, что в июне после обильных дождей чиновники приняли решение создать вокруг села насыпи. 13 октября эти насыпи не дали потокам воды подтопить дома сельчан.

"На некоторых улицах образовались лужи, но во дворы и дома вода не протекла. Серьезные проблемы возникли в райцентре и сейчас при поддержке помощи присланной из Баку откачивается вода из дворов и домов. Воду отключают с помповыми насосами, специальной техникой, привлекла пожарных", – сказал Аскеров корреспонденту "Кавказского узла".

В селе возникли кратковременные перебои с подачей света, продолжил он. "В связи с молнией, свет специально отключили. Через 15-20 минут подача электричества была возобновлена", – уточнил глава местного совета.

В Гаджикабульском районе всего в результате наводнения подтопили около 500 домохозяйств и жилых построек, рассказал сотрудник районной администрации. Подача электричества была восстановлена по всему району сегодня утром, уточнил он.

"Сейчас полным ходом продолжаются меры по откачке воды, с использованием моторов, насосов, специальной техники", – пояснил сотрудник администрации корреспонденту "Кавказского узла".

В городе Гаджикабул вода откачена с нескольких десятков дворов и эти работы продолжаются, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Мильмуганского регионального управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гаджигабуле (упоминается также как Аджигабул и Аджикабул) слабый дождь, температура воздуха составляет +18 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 15 октября ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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