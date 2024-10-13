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14:58, 13 октября 2024

11 человек эвакуированы из зоны подтопления в Азербайджане

Сотрудники МЧС в зоне затопления в Гаджигабульском районе. Кадр видео МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-d0187674

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 300 домов подтоплены в Гаджигабульском районе Азербайджана в результате обильных дождей, из зоны подтопления эвакуированы 11 человек, сообщили представители властей.

Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек с территорий, подтопленных в городе Гаджигабул (упоминается также как Аджигабул) в результате интенсивных дождей. В числе этих 11 человек – трое детей и один человек, нуждающийся в медпомощи, сообщает сегодня со ссылкой на МЧС Азербайджана Report.

Спасатели откачивают воду с затопленных участков, к работам привлечены силы гражданской обороны и Муганского регионального центра МЧС, пишет агентство.

В Гаджигабульском районе в результате ливня подтоплены более 300 домов, сообщил председатель районной комиссии по ЧС Салех Алескеров.

По его словам, пострадали жители районного центра, а также сел Гызылбурун, Атбулаг, Губалы-Балоглан, Писаат и Навахи. При этом в центре Гаджигабула прекращена подача электричества, пишет Media.az.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гаджигабуле облачно без осадков при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 14 октября осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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