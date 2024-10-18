Жители поселка Каменный посетовали на проволочки с выплатами

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Местные власти отказываются выплачивать 15 тысяч рублей тем сельчанам, кого в момент взрывов после атаки беспилотников не было дома, либо дома не имеют документов, пожаловались местные жители. Также поселка в Тихорецком районе не получили обещанную компенсацию за ремонт, сделанный за свой счет.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября жители Тихорецкого района рассказали, что чиновники продолжают проводить обследования повреждений и затягивают с выплатами. Близятся холода, и люди вынуждены самостоятельно ремонтировать свои дома, пожаловались жители. Власти начали выплаты компенсаций жителям Тихорецкого района, который подвергся атаке беспилотников. 15 октября жители района заявили, что в качестве компенсаций им выплатили по 15 тысяч рублей. Они возмутились этой суммой, заявив, что этих денег не хватит, чтобы восстановить поврежденные в результате атаки дронов дома. Выплаты в 15 тысяч рублей получили 843 жителя поселков Каменный и Тихонький, поврежденных в результате атаки беспилотников, всего помощь будет оказана более чем 1100 жителям, сообщили власти.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

Жители поселка Каменный рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не все получили по 15 тысяч рублей. "Оказывается на момент взрыва нужно было быть дома. У меня в доме прописаны два человека. Я и супруг. Меня эвакуировали. Поэтому мне дали 15 000 рублей. Муж в это время был в командировке, поэтому его в списке эвакуированных не было. Несмотря на то, что он собственник дома, и наш дом конкретно пострадал и мы уже сделали ремонт за свой счет, вставили окна, которые выбило, ему 15 тысяч не дали, сказали - не положено. А насчёт выплаты по ущербу вообще не понятно, хотя квитанции на купленные окна мы предоставили. Когда будут выплаты и кому - неизвестно. Конкретики никакой вообще нет", - рассказала Елена. По ее словам, ремонт обошелся более чем в 50 000 рублей.

С проблемой при получении выплат столкнулась и Марина. По ее словам, чиновники ей сообщили, что так как документов на жилье нет, дом пока не числится достроенным, никаких компенсация никому из четверых членов ее семьи не будет. "Дом у нас находится в оформлении, окна выбило. Вставляли сами. Жили у родственников, поэтому нам ничего не положено, хотя по факту должны были выплатить 60 000 рублей и плюс 40 000 на ремонт. Итого 100 000 рублей. Но ничего добиться не можем", - пожаловалась она

Другая жительница поселка Каменный Ольга рассказала, что ходила в администрацию и ей там сказали, что будут выплачивать по семь тысяч рублей за квадратный метр на капремонт. "Но это тем, у кого дом разрушило: стены и крышу, а не тем у кого выбило только окна и двери. Окна и двери вроде бы и не ущерб для них. Но опять никакой конкретики, никаких разъяснений", - говорит Ольга.

Валентина рассказывает, что жители - сами себе юристы, ищут в сети законы, но им это сложно делать, так как никто с такой ситуацией ранее не сталкивался и у людей нет достаточных знаний, чтобы отстаивать свои права. "У нас в доме тоже выбило окна, а когда комиссия пришла, сказали, что они не по окнам пришли. А зачем они пришли, нам не пояснили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Изначально говорили, что кто не собственник или не зарегистрирован в доме, или дом не оформлен, то тем выплат не будет. У нас все есть и собственность, и регистрация и дом оформлен, только выплат все равно нет

Житель многоквартирного дома Вадим рассказал, что «комиссии осматривают трещины в частных домовладениях, но я живу в многоквартирном доме и у нас трещины". "К нам никто не приходил почему-то. В чем разница между пострадавшими из домовладений и квартир?" - поинтересовался он.

Вероника говорит, что у нее "пошли трещины в доме с разных сторон по одной-две, очень внушительных размеров", но никто из членов комиссии, не смог ей объяснить, насколько эти трещины опасны в будущем для ее дома. "К какому случаю это относится? Живи, пока не рухнет или жди очередного налета БПЛА и тогда будь что будет? Все последствия взрывов - это в первую очередь ответственность не граждан лично, а тех, кто не правильно оценил состояние защиты складов от подобных инцидентов", - считает Вероника.

Павел рассказывает, что выплату в 15 тысяч тоже не получил и звонил в бухгалтерию администрации. "Но там мне сказали, что нас пока нет в списке на выплату 15 тысяч рублей, якобы будет еще список, может туда включат, может через неделю", - сообщил он.

"Изначально говорили, что кто не собственник или не зарегистрирован в доме, или дом не оформлен, то тем выплат не будет. У нас все есть и собственность, и регистрация и дом оформлен, только выплат все равно нет", - возмутилась Тамара.

Скоро, 21 октября, уже месяц с момента чрезвычайной ситуации, а нет еще полных списков пострадавших, нет заключений по всем домам, где требуется ремонт, нет компенсаций тем, кто ремонт сделал за свой счет и нет никакой гарантии, что выплаты будут

Некоторые жители поселка по поводу отказов чиновников платить за ремонт и даже по 15 000 рублей, высказали желание написать заявление в прокуратуру, однако, людей сдерживают обещания, что чиновники «придут», «пересмотрят», «возможно внесут в списки». «Вот так и живем ожиданием. Скоро, 21 октября, уже месяц с момента чрезвычайной ситуации, а нет еще полных списков пострадавших, нет заключений по всем домам, где требуется ремонт, нет компенсаций тем, кто ремонт сделал за свой счет и нет никакой гарантии, что выплаты будут. Одни обещания", - посетовал местный житель Николай.

Он рассказал, что одна из провластных активисток возмущалась в местном чате, что за несколько недель до случившегося люди брали справки, что не проживают в поселке, а после взрывов, по ее словам, "сразу население у нас возросло процентов на 40. "Если действительно живут в других местах, либо у жены, либо у мужа, почему они должны оплачивать коммунальные услуги если не живут, как вывоз мусора, если мусора у них нет? Но при чем тут пострадавшее имущество? Разве это повод разрушить дом человеку, если он временно выехал к родственникам или в командировку?" - задается вопросами Николай.

По его мнению, власти ищут повод чтобы не платить пострадавшим. "Даже 15 тысяч рублей не могут людям дать из казны, не говоря уже о реальном ущербе. Тогда пусть либо защищают нас чтобы наши дома не рушились, либо пусть их ремонтируют и платят за ущерб", - сказал мужчина. Он добавил, что устал за этот месяц ходить по кабинетам и выслушивать упреки вместо помощи и сочувствия.

"Люди ничего понять не могут и им ничего не объясняют", - говорит жительница поселка Каменный Елена

В пресс-службе администрации Тихорецка корреспонденту "Кавказского узла" рекомендовали просмотреть последнее выступление в СМИ чиновников по этому поводу в СМИ, в котором говорится о выплате компенсаций более 800 людям. "В СМИ все подробно разъяснено о ситуации на сегодняшний момент", - указал представитель пресс-службы администрации.

По словам адвоката Романа Лыкова, подобные чрезвычайные ситуации регулируются № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Статья 18 этого закона обязывает органы власти принимать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению помощи пострадавшим, включая компенсации за утрату или повреждение имущества. Также применяется ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» - в случае, если ущерб имуществу был нанесён в результате террористического акта, например, атаки беспилотников, этот закон устанавливает основные правила предоставления компенсаций.

Постановление Правительства РФ № 154 «О порядке осуществления выплат гражданам, пострадавшим в результате террористических актов» от 15 февраля 2011 года регулирует порядок и условия выплат гражданам, чьё имущество пострадало в результате террористических актов. В постановлении указано, что граждане имеют право на компенсацию за причиненный ущерб имуществу, а также определяются размеры и источники выплат. Статьи ГК РФ, касающиеся возмещения вреда, например, статьи 1064 и 1079, могут быть использованы при обращении в суд, если компенсация за поврежденное имущество не выплачивается или выплачивается недостаточно. Если действия органов власти по компенсациям не соответствуют реальным затратам на восстановление имущества, можно ссылаться на нормы ГК РФ для взыскания дополнительных сумм в судебном порядке, пояснил адвокат.

Сроки выплат компенсаций за ущерб имуществу напрямую зависят от оценки ущерба, который устанавливает специальная комиссия. "Комиссия должна установить размер причиненного ущерба и необходимость восстановительных работ. Это может занять от нескольких дней до месяца, в зависимости от количества пострадавших. После оценки ущерба муниципальные власти или комиссия должны вынести решение о выплате компенсации. Обычно, по закону, такие решения должны приниматься оперативно, в срок до месяца. После принятия решения о компенсации выплаты должны быть произведены в максимально сжатые сроки. Однако на практике эти процессы могут затягиваться, особенно если речь идет о массовых повреждениях или недостатке ресурсов у местных властей", - подчеркнул Лыков

Размеры компенсаций зависят от рыночной стоимости ремонта, включая материалы и работу, оценки стоимости имущества на момент происшествия. Компенсации обычно выплачиваются из местных или региональных бюджетов. В ряде случаев правительство РФ или субъекты федерации выделяют дополнительные средства на покрытие ущерба.

Если прошло больше месяца, а компенсации не выплачены, необходимо обратиться в администрацию с письменным запросом, добавил он. "Заявление в местную администрацию с просьбой разъяснить причины задержки и установить сроки выплаты подается в двух экземплярах, на одном из которых вам должны поставить отметку о принятии. Если местная администрация затягивает процесс, можно подать жалобу в региональные или федеральные органы власти, например, в прокуратуру или МЧС России. Прокуратура может проверить правомерность действий администрации. Подать жалобу можно через онлайн-ресурсы. В России работает портал "Госуслуги", а также сайт «Решаем вместе"», на которых можно подавать жалобы и отслеживать их выполнение", - разъяснил адвокат.

По его словам, жителям, которые оказываются в подобной ситуации, необходимо провести "документирование ущерба". "Зафиксировать все повреждения, сделать фотографии, видеозаписи, а также получить официальные акты обследования дома от соответствующих органов. Оценить ущерб. Лучше нанять независимого оценщика для составления объективного акта оценки ущерба, особенно если повреждения серьезные. Если пострадал не один дом, а несколько, например, в поселке или районе, имеет смысл объединить усилия с соседями. Коллективные обращения в администрацию и вышестоящие инстанции могут помочь ускорить процесс. Необходимо регулярно проверять состояние вашего заявления или жалобы. Важно сохранять все документы и квитанции о поданных заявлениях. Эти меры могут значительно ускорить получение компенсаций и заставить местные власти действовать более оперативно", - считает адвокат.

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