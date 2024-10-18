Власти Дагестана похвалились ростом ввода жилья

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С начала года в Дагестане введено жилья в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, это связано с возросшим спросом на частные дома, сообщило правительство республики. Заявленный рост обусловлен узакониванием самостроев, считает экономист Наталья Зубаревич.

В январе-сентябре 2024 года в Дагестане введено 2,7 миллиона квадратных метров жилья, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил 17 октября со ссылкой на правительство республики "Интерфакс".

По итогам года кабмин региона ожидает рост объемов вводимого жилья. В основном рост вызван возросшим спросом на частные дома и связан с оформлением гражданами индивидуального жилого фонда, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В то же время отчасти он обусловлен и реализацией на уровне республики инфраструктурных программ для населения, например, догазификация, и упрощением процедур постановки на кадастровый учет недвижимости", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Абдулмуслимова, в части жилищного строительства все ещё сохраняются проблемные вопросы, связанные с ветхостью жилого фонда, высокими ценами на жилье и незаконным строительством, пишет агентство.

Общероссийский показатель роста ввода жилья - 3%, и на этом фоне данные о росте ввода жилья в Дагестане выглядят удивительно, заявила экономист и профессор МГУ Наталья Зубаревич.

"Думаю, что за этими цифрами стоит административная история: людей, которые долго жили в незарегистрированном жилье, заставили его оформить", - привело 14 октября ее слова РБК.

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