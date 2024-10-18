Адвокаты Гусейна Абдуллаева указали на политические мотивы обвинения

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Бывший депутат парламента Азербайджана Гусейн Абдуллаев по-прежнему лишен доступа к эффективной медицинской помощи, заявила его защита.

Как писал "Кавказский узел", бывший азербайджанский депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, с августа его состояние серьезно ухудшилось и угрожает жизни. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о срочных мерах для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву. 20 сентября защита Абдуллаева добилась для него обследования частным врачом.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по делу о неуплате налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!") с кадрами разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политубежище в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и экстрадирован в Азербайджан, где его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве. 1 октября 2019 года суд приговорил Абдуллаева к шести годам заключения. За 47 дней до окончания срока Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Очередное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу Гусейна Абдуллаева, назначенное на 17 октября, не состоялось по «техническим причинам». «Как известно, из-за проблем со здоровьем Гусейн Абдуллаев не может лично присутствовать в зале суда и подключается к процессе по видеосвязи, однако сегодня наладить видеоконференцию из суда с СИЗО не удалось. Поэтому заседание было перенесено на 31 октября», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Расул Джафаров.

По словам защитника, Абдуллаев по-прежнему лишен доступа к качественной медицинской помощи. Хотя частный врач, профессор Адиль Гейбулла, был допущен к нему, он смог провести только один визуальный осмотр.

«Для установления точного диагноза должны быть проведены анализы, другие обследования, которые возможны в стационарных условиях. Кроме того, возникла потребность прихода к Абдуллаеву доктора Адиля Гейбуллы еще раз, но во второй раз его в СИЗО пока не пускают. Очевидно, придется добиваться направления из суда в СИЗО еще одного письма», - сказал Джафаров.

Абдуллаева лишь однажды вывозили на обследование в лечебное учреждение пенитенциарной службы и в тот же день вернули обратно в СИЗО, других мер по исполнению решение ЕСПЧ о срочных мерах для оказания ему медпомощи не предпринималось.

«Гусейн Абдуллаев не доверяет назначениям врачей лечебного учреждения Пенитенциарной службы. Пока он принимает лекарства, которые ему передают из дома. Он считает необходимым провести анализы и обследования по предписаниям доктора Гейбуллы», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что Абдуллаев чувствует себя угнетенным из-за несправедливого уголовного преследования, что также сказывается на его здоровье. «Обвинение фактически лишено правовых оснований. Даже свидетели обвинения в суде не подтверждают версию обвинения», - отметил адвокат.

В неправомерности преследования Абдуллаева убежден и его зарубежный юридический консультант из швейцарской компании Comina Luvisotto Марк Комина, прибывший в Баку для наблюдения за судебным процессом. Он не может напрямую присоединиться к защите, поскольку законодательство Азербайджана запрещает иностранным юристам вести адвокатскую деятельность в стране.

Комина назвал обвинения против Абдуллаева «бездоказательными». «В этом судебном процессе, как и в предыдущем, по итогам которого в 2019 году Абдуллаев был приговорен к шести годам тюрьмы, обвинения не были доказаны. Мой клиент всегда платил налоги и соблюдал закон», - сказал Комина корреспонденту «Кавказского узла».

Он назвал дело против Абдуллаева политически мотивированным. «Первое уголовное дело против Абдуллаева было возбуждено в 2013 году, это случилось через день после его публичной критики правительства Азербайджана. Уголовное преследование стало инструментом политического наказания. Что касается новых уголовных обвинений, то дело было возбуждено за 45 дней до завершения шестилетнего тюремного заключения, после которого Абдуллаев должен был выйти на свободу. В государстве, где есть верховенство закона, подобное немыслимо, в правовом государстве запрещено осуждение человека дважды по одним и тем же фактам. Все это подтверждает, что власти просто не хотят, чтобы Гусейн Абдуллаев вышел на свободу и вернулся в Германию, где имеет политическое убежище», - считает юрист.

По его словам, Абдуллаев был «незаконно похищен в апреле в 2018 года в Турции» и доставлен в Азербайджан вопреки статусу политического беженца, предоставленному ему Германией. «В 2020 году ООН назвала незаконной эту экстрадицию, осудила Турцию и Азербайджан и потребовала немедленного освобождения Абдуллаева. В декабре 2022 года в своем докладе о правах человека правительство Германии напомнило Азербайджану о его обязательстве освободить моего клиента. Отказываясь сделать это, Азербайджан упускает возможность продемонстрировать искренность своих усилий в выполнении своих международных обязательств», - подчеркнул Комина.

Он также выразил беспокойство за здоровье Абдуллаева. «Его здоровье за последние месяцы резко ухудшилось. В любой западной стране его давно бы отпустили для проведения операции и лечения. Гусейн Абдуллаев должен быть немедленно освобожден. В этом должно быть заинтересовано и азербайджанское государство, так как преследование человека с нарушением законов и международных конвенций сильно портит имидж страны», - отметил Комина.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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