Защита добилась разрешения на обследование Гусейна Абдуллаева частным врачом

21 сентября 2024, 21:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы бывший депутат парламента Азербайджана Гусейн Абдуллаева был обследован в изоляторе частным врачом. Абдуллаев на судебном процессе отверг предъявленные ему обвинения.

Как писал "Кавказский узел", бывший азербайджанский депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, с августа его состояние ухудшилось до уровня, опасного для жизни, в ЕСПЧ было подано ходатайство о принятии срочных мер для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву, и ЕСПЧ удовлетворил его.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по делу о неуплате налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), где показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политубежище в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и экстрадирован в Азербайджан, где его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве. 1 октября 2019 года суд приговорил Абдуллаева к шести годам заключения. За 47 дней до окончания срока Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 20 сентября состоялось заседание по делу Гусейна Абдуллаева. Сам он из-за проблем со здоровьем участвовал в нем только по видеосвязи.

После решения ЕСПЧ о принятии срочных мер для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву арестованного политика вывозили на обследование в лечебное учреждение Пенитенциарной службы и в тот же день вернули в СИЗО. Врачи тюремного госпиталя подтвердили у него серьезные проблемы с сердцем и назначили ему лечение, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джавад Джавадов.

Абдуллаев не доверяет назначениям врачей лечебного учреждения пенитенциарной службы

«Однако Гусейн Абдуллаев не доверяет назначениям врачей лечебного учреждения пенитенциарной службы. Он настаивает, чтобы его обследовал врач по его выбору. Мы уже давно обсуждали этот вопрос с профессором Адилем Гейбуллой. Однако до сих пор пенитенциарная служба не давала согласия на допуск профессора к Абдуллаеву. То есть, они и «нет» не говорили, но требовали наличия разрешения суда. В связи с этим мы ходатайствовали о доступе к Абдуллаеву профессора Гейбуллы перед судом. И это ходатайство было удовлетворено», - сказал адвокат Джавадов.

По его словам, профессор сможет посетить Абдуллаева в СИЗО уже на следующей неделе после решения технических вопросов с получением постановления суда на руки и его направлением в пенитенциарную службу.

Адвокат отметил, что состояние здоровья Абдуллаева все более ухудшается, что он похудел на 16 кг. Защитник указал, что, несмотря на плохое самочувствие Абдуллаева, судья Азер Тагиев не стал откладывать процесс по его делу, и на заседании был оглашен обвинительный акт.

«Утверждается, что Абдуллаев посредством семи банковских счетов в Азербайджане перечислил средства в местные и международные банки на 5,5 млн. манат. Эти средства он, как считает обвинение, получил незаконным путем и таким способом пытался легализовать. Гусейн Абдуллаев называет это обвинение клеветой, поскольку зарабатывал средства законно, будучи предпринимателем», - продолжил адвокат.

Другой адвокат Абдуллаева Джейхун Юсифов указал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла», что обвинение касается событий 2006 года, когда в уголовном законодательстве еще не было нормы об ответственности за инкриминируемое Абдуллаеву деяние. «Как можно обвинять человека по не существовавшей тогда норме?», - сказал адвокат.

Суд по делу Абдуллаева будет продолжен 3 октября. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о заседании суда. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Профессор Адиль Гейбулла в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» подтвердил, что его попросили обследовать Абдуллаева. «Я выразил согласие. Как врач, я готов оказать помощь, всегда, когда ко мне обращаются. Как только будет мне предоставлена возможность, я пойду к Гусейну Абдуллаеву», - сказал профессор.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.