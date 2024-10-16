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19:48, 16 октября 2024

Служба госбезопасности Грузии заявила о вбросах перед выборами

Тбилиси, Грузия. Фото: Serenay Tosun / unsplash.comhttps://eadaily.com/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В преддверии выборов для дестабилизации обстановки планируется вброс сфальсифицированных записей, сделанных при помощи искусственного интеллекта, заявила Служба государственной безопасности Грузии. Заявление ведомства может быть связано с утечкой информации, а использование искусственного интеллекта при создании аудио и видео можно установить, подчеркнул грузинский аналитик. 

Как писал "Кавказский узел", 206 возможных коррупционных сделок в высших эшелонах власти Грузии выявлены по результатам журналистского расследования, в них фигурирует 201 представитель власти - 16 судей, 37 депутатов парламента, 32 члена правительства и 61 сотрудник муниципалитета, следует из исследования неправительственной организации.

Служба государственной безопасности распространила заявление о планируемом распространении сфальсифицированных аудио- и видеоматериалов, изготовленных при помощи искусственного интеллекта и других современных технологий, за которыми стоят люди, связанные с политическими кругами.

СГБ заявляет, что основная цель распространения аудио- и видеоматериалов – искусственная подготовка протестной волны и создание дестабилизации.

"В указанных фальсифицированных записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей правительства Грузии. Цель распространения указанной ложной информации - провокация  противостояния между ветвями власти, также между властью и православной церковью и ухудшение отношений между властью и западными партнерами", - говорится в заявлении СГБ, имеющимся в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

Согласно заявлению, подобные материалы планируют представить, как полученные в результате утечки из спецслужб, что с одной стороны – дискредитирует ведомство, а с другой – вносит диссонанс между ветвями власти.        

Спецслужбы внимательно отлеживают деятельность этих групп и при нарушении законодательства отреагируют в рамках закона, указано в заявлении.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Шота Утиашвили предполагает, что из спецслужб произошла серьезная утечка информации, чем и вызвано это заявление.

 "Они (спецслужбы) потеряли какие-то записи, которые сами сделали и теперь не знают, что с этим делать. Пока можно определить, что сделано при помощи искусственного интеллекта, а где запись настоящего человеческого голоса. Технологии не настолько развиты, чтобы невозможно было определить, но через пару лет, могут и не определить", - сказал он в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

По его словам, в разных странах мира уже прибегали к шантажу политиков, записями, сделанными при помощи искусственного интеллекта и всегда получалось проверить их аутентичность.

"Сейчас искусственный интеллект создает материалы на уровне фотошопа. Фотошоп мы можем определить и записи тоже самое, только с голосом», - пояснил он.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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