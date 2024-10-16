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17:44, 16 октября 2024

Активисты призвали отменить климатическую конференцию в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские общественные организации призвали секретариат Конференции ООН по изменению климата пересмотреть решение о ее проведении в Баку. Human Rights Watch заявила об "ужасающей репутации" Азербайджана в области прав человека и призвала власти страны освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан направил официальное приглашение Армении на климатическую конференцию ООН COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Армянские общественные организации обратились в секретариат Конференции ООН по изменению климата (COP) с требованием приостановить и пересмотреть решение о проведении COP29 в Баку.

Авторы обращения считают неприемлемым проведение конференции в стране, где "нарушаются всевозможные права и наносится непоправимый ущерб природе". Организации отмечают, что принятое 11 декабря 2023 года, спустя 2,5 месяца после исхода жителей Нагорного Карабаха в Армению, решение о проведении конференции в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил как одобрение его действий.

В обращении отмечается, что Азербайджан игнорирует международное право и решения международных судов в связи с военной агрессией, блокадой и удержанием армянских пленных. "Армения сняла свою кандидатуру на проведение COP29 в пользу Азербайджана только для того, чтобы вернуть из азербайджанского плена на родину 32 армян", - указано в заявлении.

Авторы обращения, среди которых общественные организации "Караван-88", "Тревога", "Возвращение в Кашатаг",  "Деоккупация Гадрута", ОО "Во имя Гадрута", ОО по защите прав арцахцев "Крунк", ОО "МедиаСтеп", указывают на "шокирующую историю нарушений прав человека, в том числе подавление экологических протестов, аресты журналистов ". "Конференция намечается в авторитарной нефтедобывающей стране, где выбросы парниковых газов являются основным фактором глобального изменения климата", - указали авторы заявления.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.  К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

По словам авторов обращения, полученные миллиарды долларов Азербайджан направляет на финансирование военных действий, что привело к исходу армянского населения, регулярным столкновениям на границе с Арменией. "Благодаря этим миллиардам Баку игнорирует международные суды", - говорится в обращении организаций.

Они добавили, что в 2020 году в ходе Карабахской войны Азербайджан "уничтожил леса Нагорного Карабаха белым фосфором, преследуя скрывающихся в этих лесах армян''.  Также авторы обращения привели данные Европейской экономической комиссии ООН, согласно которым, ежегодно в Азербайджан импортируется около 500 тонн пестицидов, в том числе запрещенных: ДДТ, гексахлор, изофен, хлорофос.

"Территории Арцаха Баку, согласно его заявлениям, превращает в свалки и пункты погрузки твердых бытовых отходов. А в текущем году Азербайджан открывает полигон опасных отходов площадью девять гектаров в Нахичеване" , - говорится в обращении.

"Будет ли Азербайджан, нарушающий международный правопорядок, следовать Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их захоронением или Конвенции о безопасности отработанного топлива и обращении с радиоактивными отходами, Стокгольмской конвенции о стойких органических отходах?" - спросили авторы обращения.

У Азербайджана "ужасающая репутация в области прав человека",  заявила 13 октября правозащитная организация Human Rights Watch в своем микроблоге Х.

В заявлении отмечается, что в преддверии конференции власти арестовали десятки активистов и журналистов по необоснованным и политически мотивированным обвинениям. Многие из них из-за преследований вынужденно покинули страну. СМИ и НПО стали уязвимыми для возмездия из-за специально принятых ограничивающих законы.

"Глава государства заявил, что запасы ископаемого топлива в стране являются "даром богов", что означает, что он имеет право расширить добычу. Но сжигание ископаемого топлива является основным фактором изменения климата, и для того, чтобы страны достигли глобальных климатических целей, нельзя допускать новых нефтегазовых или угольных проектов", - говорится в заявлении Human Rights Watch.

Правозащитная организация также отметила, что Баку должен освободить заключенных, несправедливо лишенных свободы.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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